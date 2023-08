BBY : Une drôle de médiation de l’Apr pour un retrait de toutes les candidatures

Le choix du futur candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar (Bby) pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 est comme une patate chaude entre les mains du Président Macky Sall. Confronté à un dilemme cornélien, le Président sortant ne sait plus à quel saint se vouer.

L’attente se prolonge et le suspense en devient intenable. Même si les principaux leaders de la mouvance au pouvoir lui ont donné carte blanche pour effectuer le choix en question, 11 candidats à la candidature se bousculent cependant au portique. Ce qui rend la tâche encore plus ardue pour le Président Macky Sall. Tellement ardue que, conscient de cela, son entourage essaie par tous les moyens de l’aider à y voir plus clair.

Après les alliés au sein de la mouvance qui ont entamé une médiation pour convaincre certains candidats de renoncer à leur candidature afin de faciliter la tâche au chef de l’Etat, des caciques de l’Alliance pour République (Apr) entrent dans la danse. A la suite de Modou Diagne Fada, Abdoulaye Baldé et Oumar Sarr, ce sont Mahmoud Saleh, Benoit Sambou, Mor Ngom et Augustin Tine qui ont pris leur bâton de pèlerin pour jouer les médiateurs.

Sachant que tous les candidats déclarés sont issus de l’Apr, l’objectif de leur démarche est de les convaincre de tous retirer leur candidature, pour mettre à l’aise le Président et lui permettre de faire un choix sereinement, indique L’OBS.