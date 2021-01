Beauté naturelle: Tout savoir sur l’Argile

L’argile, une terre qui vous veut du bien ! Depuis la nuit des temps, toutes les cultures, grecques, égyptiennes, chinoises, romaines et autres ont utilisé l’argile à des fins thérapeutiques et esthétiques.

Et qui n’a vu ces éléphants, pangolins et autres animaux de la brousse s’enduire avec délice de boue argileuse pour un bain de beauté carrément…décadent ? Car les animaux ont, les éthologues vous le diront, un savoir intuitif de ce qui est bon pour eux.

La cosmétologie moderne fait, elle aussi, la part belle à l’argile. Elle fait partie des produits-phares utilisés pour la beauté et le bien-être partout dans le monde. En cataplasme ou en masque, en usage interne ou externe, l’argile demeure un incontournable.

L’argile est une roche sédimentaire tendre très riche en oligo-éléments et en minéraux, dont le calcium, le magnésium, le zinc, le cobalt, la silice, le cuivre, le manganèse et le sélénium… Les propriétés d’une argile varient en fonction sa provenance et de sa couleur, déterminée par la proportion et la nature des minéraux qu’elle renferme.

L’argile, un soin intelligent

Les bénéfices de l’argile sont liés à ses propriétés particulières :

L’argile agit comme une éponge grâce à ses capacités d’absorption. Elle retient jusqu’ 40% de son poids en liquide. Elle absorbe et détruit aussi les odeurs. L’argile capte et neutralise des toxines et des poisons comme par exemple la strychnine… grâce à sa propriété de fixation appelée l’adsorption. L’argile empêche la prolifération bactérienne. Elle stimule les défenses de l’organisme et régénère les cellules. L’argile aide à la cicatrisation grâce au silicate d’aluminium qu’elle contient. Elle accélère la coagulation. L’argile aide à résorber les hématomes.

Avec l’argile, j’en vois de toutes les couleurs !

Argile blanche ou kaolin, riche en silice, est la plus douce des argiles, mais aussi la moins active. Elle convient aux peaux matures, aux cheveux dévitalisés, cassants.

Argile verte, à fort pouvoir adsorbant et riche en oxyde de fer et en magnésium est reminéralisante, régénérante et revitalisante. Argile jaune plus douce que l’argile verte. Elle est particulièrement indiquée pour le soin des peaux mixtes à grasses, sensibles et réactives.

Argile montmorillonite concentrée en silice et riche en minéraux, notamment en magnésium, aluminium et zinc régénérants. Elle a un fort pouvoir de rétention d’eau. Quelle que soit sa couleur (verte, jaune, bleue, rouge ou rose), elle convient à tous types de peaux. La bentonite entrant dans la composition de nombreux soins du visage et capillaires est constituée pour l’essentiel de montmorillonite.

Rhassoul, argile issue de la glaise volcanique. Il lave et désincruste, tout en respectant le film lipoprotéique protecteur de la peau. Son usage est adapté aux peaux normales à grasses et acnéiques. En soin capillaire, on l’utilise comme shampoing assainissant et régulateur pour cheveux gras et comme shampooing gainant pour cheveux frisés ou crépus.

L’argile et la Beauté

Stop boutons Cicatrisante et antiseptique, l’argile accélère la guérison des boutons infectés. Le soir au coucher : appliquez l’argile verte sur les zones irritées et infectées. Laisses sécher. Rincez le lendemain au réveil.

Masque éclat du visage Une fois par semaine en alternance avec un masque hydratant. L’argile chasse microbes et bactéries, absorbe et régule les excès de sébum, tonifie et revitalise les tissus. Elle désincruste, purifie et adoucie la peau et agit comme un gommage doux. Peaux sèches et sensibles : argile blanche Peaux mixte et grasse : argile verte

Cheveux gras. Assainissement du cuir chevelu.

1 à 2 fois par semaine. L’argile montmorillonite verte est dotée d’un pouvoir absorbant exceptionnel. Elle agit comme une éponge et absorbe l’excès de sébum. Elle représente donc une solution parfaite pour combattre les cheveux gras. Pour ce faire, on l’utilise tel un masque. Mais l’argile permet aussi d’assainir le cuir chevelu et d’éliminer les pellicules. Pour réaliser la solution, on mélange quatre cuillères à soupe de rhassoul avec un pincée de sel marin et une dizaine de gouttes d’’huile d’olive ou de coco. On applique et on laisse reposer entre 30 mn. On l’enlève d’abord avec de l’eau tiède avant d’appliquer le shampoing. On peut terminer le rinçage avec de l’eau vinaigrée ou citronnée.