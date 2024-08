BFEM 2024: Une baisse de 2,36 points enregistrée au niveau national

Partager Facebook

Les résultats globaux de l’examen du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) sont maintenant disponibles. Les statistiques fournies par la direction des examens et concours (Dexco) du ministère de l’Éducation nationale révèlent que 138.670 élèves sur les 187.554 candidats ayant composé ont obtenu leur diplôme. Cela représente un taux de réussite de 73,94%, en baisse par rapport aux 76,3% de l’année dernière, soit une diminution de 2,36 points.

Cette année, les académies périphériques se sont particulièrement distinguées. L’académie de Kédougou occupe la première place avec un taux de réussite de 90,46%. Elle est suivie par Matam et Tambacounda avec respectivement 87,68% et 87,52% d’admis. En revanche, les académies de Fatick et de Thiès sont en bas du tableau avec des taux de réussite de 62,24% et 66,63%.

Les résultats ont suscité des réactions variées parmi les acteurs de l’éducation. Certains notent un recul des académies de l’Ouest et du Centre du pays face à la percée de celles du Nord et Nord-Est. D’autres, cependant, estiment que les résultats sont globalement positifs puisque 11 des 16 académies ont un taux de réussite supérieur à la moyenne nationale de 73,94%.

Mamadou Niang, inspecteur d’académie de Kédougou, attribue ces résultats à une synergie d’efforts et d’actions de tous les acteurs de l’éducation sur le plan local. M. Niang a expliqué que les performances de son académie sont le fruit de plusieurs facteurs, dont une bonne prise en main des enseignants. « Notre académie connaît chaque année des départs massifs d’enseignants, mais les nouveaux que nous recevons sont toujours motivés et engagés pour prouver leur compétence. À Kédougou, nous transformons les difficultés en opportunités pour réaliser des performances, » a-t-il expliqué.