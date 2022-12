Bienfaits de la vitamine C

La vitamine C est hydrosoluble, c’est-à-dire qu’elle est soluble dans l’eau. Même si la plupart des mammifères peuvent la synthétiser, l’organisme humain en a perdu la capacité au cours de l’évolution. Il doit donc la puiser chaque jour dans les aliments. La vitamine C est absorbée principalement par l’intestin grêle et, en beaucoup plus faible quantité, dans la bouche et l’estomac; elle est éliminée par l’urine. Dans l’organisme, elle est surtout présente dans le cristallin de l’œil, les globules blancs, l’hypophyse, les glandes surrénales et le cerveau.

Tout d’abord, la vitamine C participe au bon fonctionnement du système immunitaire. Son rôle consiste également à la formation normale de collagène, à un métabolisme énergétique normal, à un bon fonctionnement du système nerveux et, à des fonctions psychologiques normales. Elle permet aussi de réduire la fatigue, de régénérer la vitamine E et d’accroître l’absorption de fer.

La vitamine C possède également un fort pouvoir antioxydant. Elle agit notamment en synergie avec la vitamine E, le bêta-carotène, le sélénium et le zinc et permet de lutter contre les radicaux libres et de prévenir le vieillissement cellulaire.

renforce le système immunitaire

La vitamine C favorise les bonnes fonctions du système immunitaire. Il n’est donc pas surprenant que beaucoup de personnes y aient recours en prévention d’un rhume ou bien pour le traiter. En outre, il renforce les défenses en aidant à combattre de nombreuses autres infections bactériennes et virales.

un puissant antioxydant

La vitamine C a de nombreuses propriétés antioxydantes et aide à neutraliser l’action des radicaux libres en protégeant le corps contre les dommages qu’ils peuvent causer. Cela aide à allonger la durée de vie des cellules, les rendant plus résistantes.

Contribue à la cicatrisation des plaies et des fractures

En soutenant le développement de la production de collagène, la vitamine C contribue à la guérison des plaies et des fractures en agissant comme un agent de guérison. En outre, il soutient le développement et le bon fonctionnement de nombreuses structures du corps humain telles que les os, les tendons, les ligaments, les vaisseaux sanguins, les dents, la peau et d’autres organes.

Maintient les vaisseaux sanguins en bonne santé

La vitamine C favorise la dilatation des vaisseaux sanguins en évitant leur rétrécissement et en les gardant en bonne santé. En outre, il joue un rôle fondamental dans la protection du cœur, agissant comme un agent pour la prévention des maladies cardiaques, du taux de cholestérol élevé et de la pression artérielle élevée.

Améliore l’humeur

Plusieurs études montrent qu’il existe un lien entre l’augmentation de la consommation de vitamine C et la diminution des troubles de l’humeur. Cette vitamine est connue pour améliorer l’humeur et réduire le stress et l’anxiété. En plus d’influencer l’humeur personnelle, la vitamine C soutient également les fonctions correctes du cerveau.

Favorise la perte de poids

La consommation d’aliments riches en vitamine C, ainsi que des suppléments à base de vitamine C, peut-être d’une grande aide pour ceux qui souhaitent perdre du poids. Il joue un rôle fondamental dans le contrôle des niveaux de sucre dans le sang et favorise l’oxydation des graisses pendant l’exercice. En fait, les personnes ayant une carence en vitamine C ont plus de difficulté à perdre de la graisse que celles qui prennent des quantités correctes de cette vitamine.

Favorise la santé de la peau, des cheveux et des ongles

L’apport en vitamine C contribue au développement et à la réparation des tissus corporels et implique de nombreux avantages en termes de beauté des cheveux, de la peau et des ongles ! La vitamine C aide l’élasticité de la peau, ce qui signifie qu’elle prévient l’apparition des vergetures, favorise la croissance et le renforcement des cheveux et maintient l’intégrité des ongles.

Aide à ralentir les processus de vieillissement

Ses propriétés antioxydants et son rôle important dans la synthèse du collagène font de la vitamine C un ingrédient important dans le processus anti-âge, souvent utilisé dans les compléments et les produits de soins de la peau. La consommation de vitamine C aide à combattre les dommages causés par les toxines dans notre vie quotidienne et ralentit les effets des radicaux libres dans notre corps en ralentissant le processus de vieillissement des cellules et en prévenant les rides et la sécheresse de la peau.