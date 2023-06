Blocus autour du domicile de Sonko : Me Clédor Ly compte saisir la CEDEAO

Me Ciré Clédor Ly dénonce toujours le blocus autour du domicile de son client Ousmane Sonko. Dans un communiqué, la robe noire a également déploré de «graves violations» des droits humains ainsi que des «entraves» à l’exercice de sa profession. C’est ainsi qu’il a décidé de saisir la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) pour faire pression sur l’État sénégalais et mettre fin à «ces violations».

« C’est la dixième fois et certainement pas la dernière, que les forces de défense et de sécurité, sous l’autorité du ministre de l’intérieur, par ailleurs magistrat de son état, portent gravement atteinte à l’exercice de la profession d’Avocat, prétextant qu’ils agissent <<sur instruction de la hiérarchie», ils me répètent à satiété que «les avocats ne sont pas autorisés à dépasser les cordons de la police pour accéder à Ousmane Sonko». Ils ajoutent à mon endroit : «Nous ne sommes que des exécutants. Laissez-nous vérifier encore auprès de nos supérieurs si l’interdiction vous concernant est levée» », Loy-on dans le communiqué.

« Un avocat n’a pas besoin de permission pour entrer en contact avec son client, et aucune limite ne peut être imposée à l’avocat pour accéder à son client qu’il a librement choisi dans une société démocratique », a déclaré Me Ciré Clédor Ly.

Face à ce qu’il qualifie de graves atteintes aux droits humains et à l’exercice de la profession d’avocat, Me Ciré Clédor Ly a annoncé la saisie de la CEDEAO. Il compte sur le soutien des nations démocratiques, des organisations de défense des droits de l’homme et des instances internationales pour faire pression sur l’État sénégalais et mettre fin à ces violations.