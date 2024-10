Bombardements israéliens : Les Sénégalais du Liban appellent au secours

Partager Facebook

Depuis quelques jours, les Israéliens sont confrontés à des problèmes de bombardements. Et nombreux sont des personnes qui demandent à être secouru. Sur ce l’ONG Action pour les droits humains et l’amitié (Adha) s’engage à voler au secours de plus de 700 Sénégalais bloqués au Liban . A cet effet, Adama Mbengue, président d’Adha, lance un appel aux autorités pour le rapatriement des Sénégalais, après les promesses faites dans ce sens.

Des Sénégalais sont pris dans l’étau des bombardements au Liban par Israël. Selon des informations , ils sont près de 700 personnes coincé au pays du Cèdre qui attendent leurs rapatriement par l’Ong Adha. Ils sont plongés dans l’insécurité et vivent dans des conditions inhumaines, privés de la protection qu’ils méritent en tant que ressortissants sénégalais. Leurs familles restées au Sénégal sont dans une détresse profonde. «Nous tenons à rappeler qu’il s’agit d’une question de vie ou de mort.

L’inaction ne peut plus durer. Nos autorités doivent non seulement tenir les promesses faites, mais aussi agir avec diligence pour ramener ces citoyens dans leur pays, où ils pourront retrouver la sécurité», plaide Adama Mbengue, président de l’Ong Action pour les droits humains et l’amitié (Adha). Il animait hier une conférence de presse en compagnie des membres de l’Ong qu’il dirige et du Collectif des familles de Sénégalais bloqués au Liban. «Nous demandons aujourd’hui une action immédiate et concrète de la part du gouvernement sénégalais, afin que ces hommes et ces femmes puissent être évacués dans les plus brefs délais. Leur rapatriement doit être une priorité nationale», enchaîne Adama Mbengue. «Pour rappel, depuis le début de la crise, les ressortissants sénégalais au Liban avaient très tôt alerté les autorités sénégalaises, implorant leur aide pour rentrer au pays. Cependant, malgré leurs appels à l’aide, et bien que des promesses de rapatriement aient été faites par les autorités, celles-ci n’ont pas été concrétisées.

Pire encore, la situation sur le terrain est en train de se détériorer», insiste M. Mbengue. «Nous sommes ici aujourd’hui (hier) pour alerter l’opinion publique nationale et internationale sur la situation extrêmement préoccupante que vivent nos compatriotes bloqués au Liban, où les bombardements israéliens se sont intensifiés», explique-t-il.

Par ailleurs, il est revenu sur les circonstances du décès, au Liban, de Mme Anna Diédhiou, intervenu le 7 octobre dernier. «Une tragédie qui aurait pu être évitée si des mesures rapides avaient été prises», selon le président de l’Ong Adha. Il poursuit : «Suite à cet incident, le ministre porte-parole du gouvernement avait annoncé publiquement l’intention de rapatrier nos compatriotes dans les plus brefs délais. Malheureusement, à ce jour, plus de 700 Sénégalais demeurent dans l’attente, exposés à des risques mortels.» Dans son discours, il a également mis l’accent sur leur prise en charge après leur retour au Sénégal. «Je demande à ce que nos compatriotes soient accompagnés sur le plan psychologique pour les aider à se remettre des traumatismes subis et d’être aussi accompagnés pour leur réinsertion socio-économique», plaide M.Mbengue.