Bouleversement à « Air Sénégal »: Le DG Ibrahima Kane, limogé

Ibrahima Kan est désormais ex-directeur général de la compagnie aérienne Air Sénégal. En effet, selon les informations de libération online « Ibrahima Kane n’est plus le directeur général d’Air Sénégal. Il a été limogé ce matin lors de la réunion du conseil d’administration de la compagnie tenue à la Cdc qui fait partie des actionnaires. Il est remplacé par Alioune Badara Fall ».

Le directeur de Air Sénégal a été limogé et est remplacé par El Hadj Alioune Badara Fall. Ce dernier qui est un pilote, n’était pas moins conseiller technique au ministère du tourisme et des transports aériens. Ibrahima Kane a été limogé pour insuffisance de résultats. Il faut dire qu’il ne se passe pas une semaine, sans que des usagers de Air Sénégal ne se plaignent de la mauvaise qualité du service, des retards de vols et même parfois du mauvais accueil à bord de la compagnie nationale…

Pour rappel, la compagnie a connu quelques problèmes qui ont impacté principalement les passagers des vols additionnels sur les lignes Paris-Dakar et Milan-Dakar qui ont tous effectué leurs vols avec cependant des retards importants ces derniers.