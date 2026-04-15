Bourses de sécurité familiale : Le ministère de la Famille lève toute équivoque sur le cas des personnes handicapées

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Face à la rumeur annonçant l’exclusion de 25 000 personnes handicapées du Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF), le ministère de la Famille a tenu à rétablir la vérité. Ce mercredi 15 avril, le directeur de cabinet du ministre, Youssouf Djité a formellement démenti ces allégations selon Seneweb.

« Il n’y a ni omission ni exclusion avec les bourses de sécurité familiale », a-t-il déclaré, en marge du lancement d’un atelier préparatoire de la Conférence internationale sur la protection sociale, prévu du 23 au 27 novembre à Dakar lot-p sur le site.

Apportant des précisions sur cette polémique soulevée par des associations de personnes handicapées lors de la reprise des paiements des bourses de sécurité familiale, le directeur de cabinet du ministre a souligné que la situation résulte d’un processus de réévaluation et d’extension du Registre national unique (RNU).

Selon Djité, aujourd’hui, « 355 000 ménages bénéficient de la bourse de sécurité familiale » alors que la population des handicapés est estimée à 1 million de personnes.

« Ce ne sont pas tous les handicapés qui en bénéficieront mais il y aura un quota qui leur sera réservé. Donc personne n’a été exclu. C’est sur la base de critères très objectifs que la sélection a été faite », conclut-il.