Braquage au Marché Ocass: Les malfaiteurs arrêtés

Les braqueurs du marché Ocass de Touba sont tombés. Une cavale qui n’aura duré que le temps de la vie d’une rose c’est à dire moins de 48 heures. En effet, quelques heures après leur forfait enregistré dans la nuit du mardi au mercredi aux environs de 03 heures du matin, ils ont été alpagués par les gendarmes de Mbacké à hauteur d’un village de la commune de Darou Moukhty hier aux environs de 15 heures. Ils étaient à bord d’un pickup de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie à Darou Salam dans la commune de Mbacké volé la veille. Les braqueurs ont été « vendus » par le GPRS installé.

Le marché Ocass de Touba a été attaqué par des braqueurs ce mercredi aux environs de 3 heures du matin. Selon la source; les braqueurs étaient à bord d’un véhicule 4X4 et munis d’armes à feu et de barres de fer. Ils ont attaqué 05 commerçants au marché Ocass plus précisément au niveau du ‘’market’’.

En plus, les sources renseignent que ces braqueurs ont aussi attaqué un magasin de vaisselle, de sacs, de chaussures et un magasin de matelas. Mais ce n’est pas tout, car armés jusqu’aux dents, ces braqueurs ont attaqué un magasin situé à côté de ‘’gare ba’’ avant d’emporter plus de 1 million de F Cfa.