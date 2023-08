Bus attaqué au cocktail Molotov : Les morts toujours non identifiés

On en sait un peu plus sur l’attentat perpétré contre un bus Aftu à Yarakh ayant causé 02 morts et 05 blessés. Une polémique est née de cette attaque car d’aucuns doutent de la véracité des faits.

Cependant, nos sources renseignent que les blessés que sont F. Fall 63 ans, Kh. Sarr, M. Guèye et Ng. C. ont été internés le jour des faits à l’hôpital de Pikine où ils ont reçu des soins avant d’être libérés. Pour ce qui est des deux dames calcinées, leurs dépouilles ont été déposées à la morgue de l’hôpital Dalal Jamm.

Toutefois, on ignore toujours les circonstances de l’attaque qui est qualifiée d’acte terroriste par le procureur de la République. Du côté des transporteurs de l’Aftu, ils réclament justice non sans dénoncer les manipulations faites à l’encontre du chauffeur Abdoulaye Diop qu’on prend pour un policier.

Le président de Captrans,Khadim Dieng, déplore les sabotages de leur réseau qui a occasionné le saccage d’une cinquantaine de bus.