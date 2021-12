Ça conteste au «Soleil»

La Section Synpics du Soleil et le Syndicat des travailleurs libres du Soleil (Stls) vont se faire entendre aujourd’hui. Face aux problèmes tous azimuts, ils ont décidé de donner de la voix pour dénoncer la crise inédite consécutive à une gestion calamiteuse et à un management aux antipodes des règles qui régissent le monde du travail et la gouvernance d’une entreprise. Mais aussi les licenciements abusifs et pratiques malsaines dont le but principal est d’effacer le syndicalisme au sein de l’entreprise pour inféoder les travailleurs du Soleil aux humeurs et au bon vouloir du Directeur général. Ils appellent leurs membres, sympathisants et partenaires syndicaux à la résistance. Mais aussi tout le personnel à un sit-in suivi d’une conférence de presse à 10 heures, au siège du Soleil à Hann.

Articles similaires