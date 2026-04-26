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Calendrier électoral : Modou Diagne Fada exige une date pour les locales et prévient les autorités

26 avril 2026 Actualité

Lors de l’assemblée générale du Front pour la défense de la République (FDR) du département de Thiès, Modou Diagne Fada a dressé un tableau sombre de la situation nationale. Il a évoqué des blocages dans plusieurs domaines clés, notamment l’économie, le financement, l’agriculture, l’élevage et l’éducation. Le leader politique attribue ces difficultés à ce qu’il qualifie de mauvaise gouvernance, estimant que « rien ne marche plus dans ce pays » et que le peuple a vécu « deux ans de misère ».

 

L’ancien ministre a accusé les autorités de retarder la tenue des élections locales par crainte d’une défaite. « Ils savent qu’ils vont perdre, c’est pourquoi ils refusent de fixer une date », a-t-il déclaré, tout en affirmant avec fermeté que ces joutes électorales auront lieu « qu’ils le veuillent ou non ».

 

Pour lui, ces élections locales revêtent un enjeu national majeur et pourraient influencer l’avenir politique du pays à l’horizon 2029. À cet effet, il a lancé un appel à l’unité et à la mobilisation des responsables du FDR, ainsi que des différents secteurs de la société, face aux difficultés que traverse actuellement le Sénégal.

 

Enfin, Modou Diagne Fada a exhorté les acteurs de l’opposition à dépasser les intérêts personnels et partisans en privilégiant des candidatures consensuelles dans chaque commune. « Choisissons le meilleur profil dans chaque localité », a-t-il insisté, convaincu que cette stratégie unitaire reste la clé pour remporter les prochaines échéances électorales.

 

 

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