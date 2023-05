Campagne agricole: Le ministre Aly Ngouye Ndiaye effectue une tournée dans les régions de Tambacounda et de Kolda.

<<Qui veut aller loin, ménage sa monture>>. C’est ce qu’a compris le ministre de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire Aly Ngouye Ndiaye qui a entamé déjà une tournée agricole à moins d’un mois du démarrage de l’hivernage dans le Sud du pays .En effet,ce périple le conduit avec ses services dans plusieurs localités des régions de Tambacounda et Kolda.

À Kaffrine, Pentium,Bamba Thialene des localités du département de Koupeuntoum, le MAERSA Aly Ngouille Ndiaye a visité des stocks de semences d’arachides de 30 tonnes au quartier Grandville 1, avec l’opérateur semencier Amadou Mamadou Ly, au second point de collectes 220 tonnes d’arachides variété 7333 R2, à Bamba Thialène 320 tonnes d’arachide de variété 7309 avec l’opérateur semencier, Babacar Dieng.

Selon son conseiller technique Mamadou Aïcha Ndiaye, partout où il est passé,Aly Ngouye Ndiaye et ses collaborateurs sont accueillis comme un héros par les populations qui a leur tour. ont , remercié chaleureusement le gouvernement et le Président Macky Sall pour les efforts fournis pour une agriculture saine et durable.

Ensuite le MAERSA a fait cap à Dialocoto,pour le lancement des travaux d’aménagement hydro-agricoles.

A signaler que s’enquérir de l’état des lieux,de l’entretien,du dépannage du matériel agricole,la disponibilité des semences font partie du menu de la tournée agricole du ministre Aly Ngouye Ndiaye dans les régions de Tambacounda et de Kolda.Aussi.,cela permettra aux paysans une fois les premières pluies d’entamer avec zéro difficulté les travaux champêtres.

Le moins que l’on puisse dire le monde paysan sénégalais peut compter sur son ministre Aly Ngouye Ndiaye qui est en cheval de bataille pour un bon rendement de 2023-2024.

Samba khary Ndiaye Linguere