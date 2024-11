Campagne émaillées de violence: Les ainés de Pikine  invitent les candidats à battre campagne pour scrutin législatif apaisé

Partager Facebook

Un message solennel pour des élections apaisées, est l’appel du Conseil départemental des aînés de Pikine suite aux scènes de violences qui ont émaillé la première semaine de campagne électorale des législatives à Dakar et à Koungheul. Inquiet par la montée de la violence, les aînés de Pikine ont tenu ce week end dernier une journée de sensibilisation sur la paix et la non-violence.

Dès les premiers jours de la campagne, les tensions se sont intensifiées, et les violences ont éclaté. Des insultes et des échanges virulents, aussi bien par médias interposés que sur les réseaux sociaux, ont dominé l’ambiance électorale.

Une montée de la violence qui a fini d’inquiéter les responsables du conseil départemental des aînés de Pikine (Banlieue de Dakar) qui ont organisé une journée de sensibilisation. « Nous avons organisé cette journée pour sensibiliser les acteurs politiques sur la nécessité d’aller vers un scrutin législatif apaisé, sans violence, le 17 novembre prochain. Que les acteurs politiques sachent que nous sommes tous des fils du Sénégal et l’animosité n’a pas sa place entre vous. Nous invitons tout le monde à cultiver la paix et la non-violence » a martelé Elhadj Ibrahima Diop, membre du conseil départemental des aînés de Pikine.

Estimant que la paix et la non-violence sont l’alpha et l’oméga de tout. Et que sans la paix, on ne peut pas développer un pays. Les ainés réunis autour du conseil départemental de Pikine invitent les acteurs politiques à battre campagne au nom de la paix « La violence doit être bannie au niveau de chaque département et au niveau national. On a suivi un tant soit peu les discours, mais on voudrait insister sur la nécessité pour les candidats et les coalitions de tenir un discours de paix et rien d’autre que de paix », ont-ils soutenu avant d’ajouter, « C’est bien d’avoir un programme et de penser à représenter le peuple, mais un peuple sans violence est le signe d’une véritable démocratie. »

Malgré l’appel à une élection apaisée lancé par le président Bassirou Diomaye Faye, la campagne pour les législatives du 17 novembre est marquée par de nombreuses violences depuis son lancement. A noté que les Sénégalais éliront une nouvelle Assemblée le 17 novembre, huit mois après la présidentielle qui a donné la victoire à Bassirou Diomaye Faye de la coalition Pastef-Les patriotes dès le premier tour avec 54%.

Rosita Mendy