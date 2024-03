Campagne Présidentielle : Anta Babacar Ngom ambitionne de construire 250 écoles coraniques

Partager Facebook

Dans son programme « And liggeey Sénégal », Anta Babacar Ngom prévoit de refonder l’école, de replacer l’élève au centre du système éducatif, de revaloriser pleinement le statut de l’enseignant, pour qu’après les études, les jeunes puissent trouver un travail pour le développement du Sénégal.

La seule femme candidate à la présidentielle du Sénégal n’a peut-être que peu ou pas de chances de gagner aux élections de dimanche , mais les militants affirment que sa présence contribue à faire avancer une campagne de plusieurs décennies pour parvenir à l’égalité des sexes dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Anta Babacar Ngom, dirigeante d’entreprise de 40 ans, est la voix des femmes et des jeunes, des groupes durement touchés par les difficultés économiques du pays, le chômage généralisé et la hausse des prix . Elle a promis de créer des millions d’emplois et une banque pour les femmes afin de soutenir leur indépendance économique.

Une fois élue, promet-elle, « j’organiserai les assises nationales de l’éducation et de la formation, pour refonder notre modèle et mettre en place un conseil national de l’éducation et de la formation ». D’aprés elle, l’école sera obligatoire et gratuite de 3 à 16 ans, contribuant ainsi à lutter contre l’analphabétisme et favoriser l’équité d’accès à l’éducation. Elle s’engage également à intégrer les maîtres coraniques à l’éducation nationale et construire 250 Medersa (école coranique).

Rares sont ceux qui s’attendent à ce que Ngom figure parmi les principaux candidats à la présidence , mais les militants affirment que le fait qu’une femme ait accédé à la course à la présidentielle pour la première fois depuis des années reflète la façon dont les femmes progressent dans la lutte pour l’égalité.