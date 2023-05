Campagne ‘’Wajaal nawett‘’: 103 sites visités par les autorités

Dans le but de bien préparer la saison des pluies, Cent trois (103) sites accueillant des ouvrages de lutte contre les inondations dans 75 communes ont été visités par les autorités étatiques dans le cadre de la campagne nationale de prévention des inondations dénommée »Wajaal nawett » 2023.

Une nouvelle campagne « Wajaal nawett » a permis à ce jour de visiter 103 sites abritant la réalisation d’ouvrages de lutte contre les inondations et répartis sur 75 communes ‘’. L’information a été confirmée par le ministre en charge de la Prévention et de la Gestion des inondations, Issakha Diop. Il s’exprimait au cours d’un conseil interministériel consacré à la prévention et à la gestion des inondations 2023 et présidé par le Premier ministre, Amadou Bâ. Selon le ministre , ces sites sont identifiés dans les régions de Dakar, Thiès, Fatick, Louga, Diourbel, Saint-Louis, Tambacounda, Kaffrine et Sédhiou’’.

Et une parfaite organisation a permis également de constater, auprès des populations de ces communes, ‘’l’immense espoir suscité’’ par ces ouvrages de lutte contre les inondations en cours de réalisation. ‘’Dans cette perspective, dit-il, il semble alors nécessaire d’apporter plus de célérité, dans les mesures conservatoires de lutte contre les inondations.’

A cette occasion des volontaires seront recrutés et formés dans les localités impactées par les inondations pour booster la mobilisation des populations à la base dans la lutte contre les inondations.

Ainsi, il a aussi suggéré de ‘’dérouler une vaste campagne de mobilisation et de présentation des acquis des programmes en cours, dans la lutte contre les inondations’’, tout en préconisant la sensibilisation des populations sur la nécessité d’adopter des attitudes citoyennes dans la lutte et la gestion des inondations’’.