CAN 2021 : L’Algérie manque son entrée contre la Sierra Leone

En manque de réalisme, l’Algérie concède le match nul contre une grande équipe de Sierra Leone, sauvée à de nombreuses reprises par son gardien Mohamed Kamara.

C’était l’une des entrées en lice les plus attendues de cette Coupe d’Afrique des Nations 2021. Victorieuse de la dernière édition, l’Algérie voulait réussir ses débuts afin de se lancer dans la compétition et conserver son titre de Champion d’Afrique. Avec la présence d’Atal, Bensebaïni, Feghouli, Slimani, Mahrez, Brahimi et Belaïli, le meilleur joueur de la Coupe Arabe 2021, les Fennecs souhaitaient faire bonne figure contre la Sierra Leone, qualifiée pour la première fois depuis 25 ans.

Et pourtant, ce sont les LeoAlgérie nes Stars qui ont été les plus dangereux dès le début de la partie. Kamara, qui s’est parfaitement joué de Mandi, voyait sa reprise fuir de peu le cadre (6e). Désireuse d’exploiter les coups de pied arrêtés, malgré une première période décevante en intensité, la Sierra Leone se montrait dangereuse sur coup-franc. Bangura, dont la tête flirtait avec le poteau droit de M’Bolhi, était tout proche d’ouvrir le score (22e). Les supporters des Fennecs devaient s’attendre à une première période complètement différente…

Et la seconde période démarrait de la même manière. Seul au point de penalty, Kamara pouvait reprendre à bout portant devant Mandi, qui déviait malencontreusement le ballon dans ses propres filets. Heureusement pour les Verts, l’attaquant des Randers était hors-jeu (48e). Les Fennecs se montraient ensuite enfin plus dangeureux, mais Kamara, le portier de la Sierra Leone, avait décidé de sortir le grand jeu devant Brahimi (52e), Bendebka (67e) et Mahrez (69e et 80e).

Malgré quelques offensives en fin de rencontre, à l’image d’une reprise de Benrahma qui manquait le cadre (85e), l’Algérie n’a pas réussi à faire la différence et concède donc un nul contre l’adversaire le plus faible de son groupe E. Les Fennecs devront se ressaisir contre la Guinée Équatoriale, lors de la prochaine journée, pour conserver le destin entre ses mains. Auteurs d’un match héroïque, les joueurs de la Sierra Leone affronteront la Côte d’Ivoire.