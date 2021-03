CAN 2021 : le Burkina Faso 6e qualifié, Madagascar douché 4-0, le Rwanda se rebiffe, le Soudan met la pression !

La 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021 débutait ce mercredi. Dans les premiers matchs du jour, le Burkina Faso a rejoint le Cameroun, le Sénégal, l’Algérie, la Tunisie et le Mali parmi les qualifiés pour la phase finale en ramenant un point de son déplacement en Ouganda (0-0).

Avec ce succès, l’Ethiopie s’empare des commandes du groupe K avec deux points d’avance sur les Barea et sur la Côte d’Ivoire qui se rend vendredi au Niger. Les Malgaches joueront leur qualification mardi prochain à domicile contre le Niger pendant que l’Ethiopie se rendra en Côte d’Ivoire.

Le Rwanda a relancé le groupe F en décrochant enfin sa première victoire face au Mozambique (1-0). Les Rwandais doublent leur victime du jour au classement, mais ils peuvent encore être dépassés par le Cap Vert qui reçoit le Cameroun vendredi. Tout se jouera mardi lors de la dernière journée avec Cameroun-Rwanda et Mozambique-Cap Vert.

Gros suspense aussi dans le groupe C où le Soudan, vainqueur 2-0 sur le terrain de Sao Tomé et Principe, a provisoirement rejoint en tête le Ghana et l’Afrique du Sud, qui s’affrontent jeudi dans un gros choc. Les buts sont signés Mohammed Abdelrahman (27e) et Saif Eldin Terry (55e). Les Soudanais joueront leur qualification dimanche à domicile contre l’Afrique du Sud.