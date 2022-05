CAN 2023: Le Sénégal va défendre son titre avec trois nouveaux recrues

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal entame la défense de sa couronne par les matchs contre le Bénin (le 4 juin) et le Rwanda (le 7 juin) dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a dévoilé ce vendredi la liste des 26 Lions retenus par le sélectionneur Aliou Cissé pour l’occasion.

Trois nouveaux joueurs font leur apparition. D’abord Iliman Ndiaye, né en France d’un père sénégalais. Ce milieu offensif de 22 ans sort d’une saison aboutie avec Sheffield United (7 buts marqués en D2 anglaise). Autre nouveau visage, celui de Demba Seck. Recruté en janvier dernier par le Torino, l’ailier de 21 ans commence peu à peu à gratter du temps de jeu et compte 6 apparitions en Serie A à son actif sur la deuxième partie de saison.

Enfin, la blessure de Bouna Sarr profite au latéral droit Alpha Diounkou. Déjà appelé une fois sans entrer en jeu, le joueur de 20 ans est actuellement prêté par Grenade à la réserve du FC Barcelone, avec qui il enchaîne les matchs.

Pour le reste, c’est du classique avec les cadres Sadio Mané, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye et Ismaïla Sarr tous présents. Blessés en mars, les gardiens Alfred Gomis et Seny Dieng effectuent leur retour. Notons que la conférence de presse qu’Aliou Cissé devait animer a été annulée suite aux décès tragiques de 11 nouveau-nés dans l’incendie d’un hôpital et au deuil national qui a été décrété.