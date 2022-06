CAN 2023 : Sénégal – Bénin : Les Ecureuils seront à Dakar ce jeudi

A propos des éliminatoires de la CAN 2023, les Écureuils du Bénin, adversaires des Lions dans le cadre des sont attendus à Dakar jeudi, a appris une source médiatique. « Le décollage (de leur avion) est prévu à 14h à Cotonou ce jeudi, soit 13h à Dakar », informe la même source.

Le Bénin, premier adversaire du Sénégal pour les éliminatoires de la CAN 2023, va rallier Dakar arrivera à Dakar sans deux ses cadres, à savoir le défenseur Cédric Hountoundji (Clermont, France) et Jordan Adéoti (Stade Lavallois). Les Ecureuils, éliminés de la CAN 2021, avaient réussi à créer d’énormes difficultés aux Lions en quart de finale la CAN 2019 en Egypte, avant de s’incliner après un but d’Idrissa Gana Gueye.

Les prix des billets d’entrée pour le match entre les Lions de la Teranga et les Ecureuils du Bénin sont dévoilés. Le montant varie entre 2000 et 150000 FCFA. Pour la tribune rouge latérale, il faudra débourser 2000 FCFA et 3000 FCFA pour la tribune rouge centrale. Pour la tribune jaune latérale, il faut payer 5000 FCFA et 10000 FCFA pour la tribune jaune centrale. Pour l’annexe loge, il faudra payer 15000 FCA.

Les tickets VIP sont fixés à 50000 FCFA. Les tickets VVIP latérales sont à 100000 FCFA. Et pour finir, les billets VIP centrales sont fixés à 150000 FCFA. La vente des billets démarre le 31 mai 2022. Les tickets seront vendus aux stades Léopold Sédar Senghor, Demba Diop, Iba Mar, Alassane Djigo, Ngalandou Diouf, Lat Dior de Thiès, Caroline Faye de Mbour, Parcelles assainies et à la Mairie de Diamniadio. Pour rappel, le Sénégal affronte le Bénin le 04 juin prochain à 19 heures GMT