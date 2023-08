CAN 2023/ Volleyball : Le Sénégal déclare forfait

À quelques heures du début de la compétition à Yaoundé, le Sénégal a décliné sa participation à la CAN de Volleyball. Une information confirmée par le président de la fédération sénégalaise de Volleyball.

Prévu du 14 au 25 août à Yaoundé, le Sénégal ne prendra pas part au au Championnat d’Afrique des nations de volleyball Dames (Cameroun), a annoncé, le président de le Fédération sénégalaise de volleyball, Amadou Sèye qui en explique que le ministère des Sports n’avait pas retenu les fiches transmises pour cette catégorie.

Selon lui, les fiches n’ont pas été retenues par le ministère des Sports. Maintenant comme le projet des filles est tombé à l’eau, nous sommes en train de nous battre pour que les garçons puissent participer, du 1er au 14 septembre au Caire a-t-il dit. Selon M. Sèye, l’Equipe nationale masculine de volleyball va commencer les regroupements à partir de lundi au Camp Leclerc pour une dizaine de jours. Ce dernier rappelle qu’ il y’a un arbitrage à faire au niveau du ministère des Sports. Parfois, la tutelle choisit des disciplines en fonction du budget», a ajouté Amadou Sèye. Il a insisté sur le fait que la Fédération avait introduit «les fiches des garçons et des filles». «Lorsque je me suis rapproché du ministère, on m’a fait comprendre qu’il y avait des ponctions de 60% sur les budgets dans tous les ministères et que la période de juillet-août coïncide avec l’Afrobasket féminin et les Jeux de la Francophonie», a-t-il fait savoir.

Il a toutefois précisé que chaque année, la Fédération participe à un tournoi international. «Trois de nos clubs étaient en Tunisie pour la Coupe d’Afrique des clubs champions. Il s’agit d’ISEG (garçons) et de Saltigué et Sococim (filles). La plupart de ces joueurs composent les équipes nationales du Sénégal», a-t-il cité.

Pour rappel dix-sept (17) pays participeront à cette 21e édition du Championnat d’Afrique de volleyball Dames à Yaoundé où le Cameroun, pays-hôte, est le vainqueur des trois dernières éditions (2017, 2019 et 2021) mais aussi il est le tenant du titre.

Le Sénégal n’a encore jamais remporté le graal continental, mais s’est contenté d’une médaille de bronze en 2019 à coté du Kenya qui est la Nation la plus titrée avec neuf (09) médailles d’or. D’ailleurs l’Equipe du Sénégal a pris part à neuf phases finales de Can depuis 2003.