CAN 2025 : Ilay Camara déclaré forfait

16 décembre 2025 Actualité

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé ce lundi que le milieu de terrain Ilay Camara, joueur d’Anderlecht, est forfait pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025. Le joueur s’est blessé le dimanche 14 décembre lors du match de championnat opposant son club à Saint-Trond, en Belgique.

Selon le communiqué de la FSF, une imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée à Dakar a révélé une lésion musculaire de grade II au niveau de l’ischio-jambier droit, nécessitant une période de repos et de rééducation. Cette blessure prive ainsi le Sénégal d’un élément important de son équipe nationale à quelques jours du début de la compétition continentale.

« La fédération sénégalaise de football lui souhaite un prompt rétablissement et adresse ses encouragements à l’équipe nationale pour la suite de la compétition », conclut le communiqué.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

