CAN 2025 : Le Président Diomaye Faye remet le drapeau aux Lions avec un discours galvanisateur

Le Président de la République a remis officiellement, ce mercredi, le drapeau national aux Lions de la Téranga en vue de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui débutera ce dimanche au Maroc.

Lors de ce rendez-vous important, Bassirou Diomaye Faye a livré un discours de haute facture pour motiver Sadio Mané et consorts. Dans son discours, le chef de l’État a fixé un objectif clair pour les Lions de la Teranga : « conquérir une deuxième étoile ». Il a aussi appelé les joueurs à défendre les couleurs nationales avec solidarité, discipline et unité. « La Nation vous confie une mission sacrée : défendre les couleurs nationales. Tout footballeur aurait aimé être à votre place. Faites plaisir au peuple qui vous porte, » a déclaré le Président Faye, soulignant que le classement du Sénégal (18e mondial, 2e africain au FIFA) est le fruit des investissements dans les infrastructures sportives et la formation. « Le sport n’est pas qu’un jeu, c’est un facteur de cohésion nationale, » a-t-il ajouté, invitant les supporters à rester unis derrière l’équipe.

En réponse, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a exprimé la fierté et la motivation de l’équipe : « C’est un honneur de recevoir le drapeau national des mains du chef de l’État. Nous sommes hyper motivés, prêts à répondre à l’appel de l’honneur, de la fierté et de la dignité. Nos ambitions sont immenses mais réalisables. », a-t-il indiqué.

La cérémonie a ainsi scellé un pacte entre l’équipe et la nation, avec un message clair : viser haut, pour le Sénégal et pour ses supporters.

Publié par EL HADJI MODY DIOP