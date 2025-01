CAN 2025 : Les groupes sont désormais connus

Partager Facebook

Les groupes de la CAN 2025, organisée au Maroc, sont enfin dévoilés ! Cette édition, qui se tiendra du 21 décembre 2024 au 18 janvier 2025, promet des affrontements palpitants dans six villes marocaines : Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat et Tanger.

Le Maroc, pays hôte et demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, espère briller à domicile. Dans son groupe, il affrontera le Mali, la Zambie et les Comores, avec l’objectif de faire vibrer ses supporters.

La Côte d’Ivoire, tenante du titre, héritera d’un groupe redoutable avec le Cameroun, quintuple champion d’Afrique, ainsi que le Gabon et le Mozambique. Le Nigeria, finaliste malheureux en 2023, jouera contre la Tunisie, l’Ouganda et la Tanzanie. Mohamed Salah et l’Égypte chercheront à s’imposer face à l’Afrique du Sud, l’Angola et le Zimbabwe.

Le Sénégal, champion de 2021, affrontera la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana. Enfin, l’Algérie, couronnée en 2019, se retrouvera face au Burkina Faso, à la Guinée équatoriale et au Soudan.

Sébastien Desabre : « Le Sénégal reste le favori du groupe D »

Sébastien Desabre, l’entraîneur des Léopards de la RDC, a réagi au tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, effectué le lundi 27 janvier à Rabat, au Maroc. Selon lui, le Sénégal est, sans conteste, le favori du groupe D, où la RDC se retrouvera aux côtés du Bénin et du Botswana. Toutefois, l’entraîneur congolais a affirmé que son équipe comptait avant tout sur ses propres forces pour réussir dans cette compétition.

La RDC, qui a atteint les demi-finales lors de la dernière édition de la CAN, vise un parcours encore plus brillant cette fois-ci. Cependant, Sébastien Desabre reste concentré sur les éliminatoires de la Coupe du Monde, qui demeurent la priorité avant de se projeter pleinement sur la CAN