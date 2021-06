CAN : la Sierra-Léone et le Bénin renvoyés sur le terrain par le TAS

Le match entre la Sierra Léone et le Bénin aura bien lieu. Jeudi, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a en tout cas confirmé la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de faire jouer cette ultime rencontre du groupe L, initialement prévue le 30 mars 2021 à Freetown.

Les deux sélections se retrouveront ce lundi pour disputer un match décisif de qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

En mars dernier, les “écureuils” du Bénin avaient refusé de disputer le match suite aux résultats positifs douteux au Covid de cinq de leurs meilleurs joueurs après des tests réalisés à leur arrivée en Sierra Leone. Le gardien de but Saturnin Allagbé, les défenseurs Cédric Hountondji et Khaled Adénon, l’attaquant Steve Mounié et le milieu de terrain Jodel Dossou, avaient subi de nouveaux tests à leur retour dans leurs clubs en Europe qui s’étaient tous révélés négatifs.

Les deux équipes s’expliqueront donc sur le terrain. La rencontre décisive pour l’attribution du dernier billet pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations se déroulera sur terrain neutre, au stade de Nongo, à Conakry en Guinée