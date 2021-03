CAN U20 : le Ghana à nouveau sur le toit de l’Afrique !

Et de quatre pour le Ghana ! Après leurs sacres en 1993, 1999 puis 2009, les Black Satellites ont à nouveau remporté la CAN des moins de 20 ans en disposant de l’Ouganda (2-0) samedi en finale au Stade Olympique de Nouakchott en Mauritanie. Les coéquipiers de Daniel Afriyie, auteur d’un doublé, auront fait parler leur efficacité face à des Ougandais novices à ce niveau et moins réalistes, à l’image du lob manqué par Derrick Kazooka, meilleur buteur de ce tournoi, en début de partie.

Après avoir touché la barre, les Ghanéens ont ouvert le score sur un corner coupé au premier poteau d’une Madjer par Afriyie (22e), qui a ensuite signé le but du break au retour des vestiaires en profitant d’une passe en retrait déviée de Percious Boah (51e). Les jeunes pousses d’Abdul Karim Zito ont ensuite tranquillement géré la seconde période.

Avec 4 couronnes, le Ghana rejoint ainsi l’Egypte comme la 2e nation la plus titrée dans la compétition derrière l’intouchable Nigeria et ses 7 sacres. De son côté, l’Ouganda aura montré de belles choses pour sa première participation et confirmé sa montée en puissance.