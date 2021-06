CAN U20 Rugby : Le Sénégal s’incline contre le Kenya (50-3)

Dominés dans tous les compartiments, le Sénégal a été battu par plus fort que lui, samedi en début d’après-midi, contre le Kenya (50-3), à l’occasion du premier match du Trophée Barthés U20.

Face au Kenya, Champion en titre de la compétition, le Sénégal n’a pas véritablement fait le poids. Les Lionceaux savaient que la tâche serait rude à l’occasion de la première journée de la CAN U20 de Rugby. Les partenaires d’Ameth Sarr, dominés dans les impacts et dans l’occupation, ont été cueillis par plus fort, le pays organisateur, au Nyayo National Stadium.

Le Sénégal a été dominé dès le début de la rencontre. Les Lionceaux ont très peu vu le ballon, eu moins d’impact dans le jeu et avec très peu d’occupations du terrain. Le Sénégal est parti à la mi-temps avec zéro pointé (13-0). Et c’est surtout en deuxième période que les poulains de Bourama Sambou ont beaucoup plus souffert malgré l’unique essai réussi par Assane Ndiane.