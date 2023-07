Candidat de BENNO en 2024: Amadou Mame Diop, pourquoi pas lui ?

Alors que le président Macky Sall n’a pas encore révélé son choix sur la personnalité qui devrait porter l’étendard de Benno à la présidentielle, l’Apr ne cesse d’enfanter des « candidats à la candidature ». Parmi les plus en vue, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo ou encore Abdoulaye Diouf Sarr. Les noms d’autres responsables de plus ou moins envergure circulent. Mais, dans cefle formation politique, il y a encore de la place pour un…imprévu. Amadou Mame Diop, pourquoi pas lui ?

Le feu médiatique de ces dernières semaines autour du successeur de Macky Sall l’a jusque-là ignoré. Mais, l’actuel président de l’Assemblée nationale pourrait bien se révéler comme la surprise du chef. Une fois de plus. Avant sa nomination inattendue à la tête de l’hémicycle en septembre dernier, le maire de Richard Toll était peu connu du grand public. Pourtant, Amadou Mame Diop, 57 ans (il les a célébrés ce 18 juillet), a dédié une bonne dizaine d’années de sa vie à la fonction parlementaire.

Elu député en 2012 et réélu en 2017, le garçon a juste connu une petite pause parlementaire suite à sa nomination en avril 2021 à la tête de la société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco). Mais, malgré ce mouvement qui place souvent le concerné au-devant de la scène médiatique, celui qui deviendra plus tard le dauphin constitutionnel du président de la République est resté moins populaire que la députée Sira Ndiaye. Aujourd’hui encore, alors que la guerre de succession fait rage au sein de l’Apr, le président de l’Assemblée nationale, deuxième personnalité de l’Etat, est épargné par les rumeurs plus ou moins persistantes qui désignent les potentiels étendards de Benno pour les échéances de février prochain.

Pourtant, si Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye ou encore Abdoulaye Diouf Sarr dans une moindre mesure peuvent se prévaloir d’un certain avantage dans cette course à la candidature, Amadou Mame Diop est, avec l’ancien Premier ministre, Mahammed Abdallah Dionne, l’une des cartes que pourrait jouer Macky Sall. Au plan politique, l’homme ne manque pas de légitimité. Doublement : militant de la première heure, le coordonnateur de l’Apr dans le département de Dagana est l’un des rares responsables à maintenir le cap de la victoire depuis l’accession de Macky Sall au pouvoir. Il a un plus !

Un proche du couple présidentiel

Toujours effacé, il n’a jamais gêné le ‘’boss’’ qui lui voue un grand estime et une confiance certaine. Au plan personnel, le docteur Amadou Mame Diop, pharmacien de son état, est réputé proche du couple présidentiel dont il peut impunément réclamer l’amitié et, la parenté par alliance. Son fils, Mansour, porte le prénom du grand frère de la première dame, elle-même marraine d’une des filles d’Amadou Mame Diop. Pour toutes ses considérations à la fois politiques et émotionnelles – pour occulter l’aspect ‘’familial’’ dont aurait parlé Mimi Touré –, le dauphin constitutionnel du président de la République qu’il remplace en cas d’empêchement, pourrait bien cumuler ce statut avec celui de dauphin politique du président sortant. Autrement dit, Amadou Mame Diop pourrait bien être désigné candidat de la coalition au pouvoir pour la présidentielle de février prochain. Toutefois, si sa « loyauté » et surtout sa « légitimité » peuvent lui permettre d’hériter du manteau du chef, les défauts politiques de cet « apériste de lait », révélés par le Perchoir, n’ont pas fini de faire parler.

Un charisme en carence

Pour un candidat à la présidentielle, censé mener des troupes constituées de personnages aux caractères et intérêts politiques antagoniques, gérer des partenaires ‘‘hors scène’’ et déjouer les pièges des « faux-amis », un choix porté sur ce pharmacien silencieux, qui n’a jamais eu le temps de préparer ce grand rendez-vous, pourrait se révéler comme le modèle parfait d’un gros « investissement à risque » pour ne pas dire à perte. A priori. Ses dix mois au perchoir l’ont révélé comme un président peu charismatique et peu apte à imposer un leadership dynamisant. A moins de 8 mois d’une élection aussi cruciale que la présidentielle, Amadou Mame Diop risque de manquer de temps de préparation pour, ne serait-ce qu’exploiter et fructifier cette « prime du sortant » que lui laisserait le président sortant. Ainsi, s’il affleure dans les confidences reçues à Rewmi qu’en l’absence de consensus entre Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Ba, Amadou Mame Diop pourrait être choisi à défaut de Mahammed Dione, Macky Sall devrait commencer par aider le maire de Richard-Toll à libérer son potentiel politique, à « ouvrir la bouche », mais surtout…lui apprendre à sourire, à se défaire de l’image de ce président peu jovial à limite de la crispation. Le cas échéant, pourquoi pas Amadou Mame Diop ?!

Elhadji Mansor Ndiaye