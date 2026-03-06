Candidature de Macky à l’Onu : Le OUI référendaire de l’opposition sénégalaise

Toute l’opposition politique apporte son soutien à la candidature de Macky Sall au poste de SG de l’Onu.
Le Bureau politique du parti Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC) a rendu public, ce mercredi 4 mars 2026 à Dakar, un communiqué officiel par lequel il apporte son soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies.
Dans ce texte au ton solennel, l’ARC assume d’emblée la complexité de sa démarche. Le parti reconnaît sans détour que ses relations avec Macky Sall ont été marquées par des divergences : « notre famille politique et le Président Macky Sall n’ont pas toujours cheminé dans la même direction », écrit-il. Mais face à ce qu’il qualifie d’« appel de l’Histoire », le parti choisit de transcender ces différends. Pour l’ARC, la candidature de l’ancien chef de l’État dépasse sa seule trajectoire personnelle : elle engage, selon lui, « l’âme de tout un peuple, la constance d’une tradition diplomatique, et la dignité » du Sénégal sur la scène internationale.
La RV apporte son soutien à la candidature de Macky Sall
« Il s’agit d’une candidature africaine et, pour la première fois, d’un Sénégalais à une fonction internationale aussi stratégique. À ce titre, elle mérite d’être encouragée et soutenue sans équivoque par toutes les forces vives de la Nation.
Le Sénégal a été approché et associé à la décision par les autres pays africains. Il avait l’opportunité d’apporter les arguments nécessaires pour justifier sa position, plutôt que de s’inscrire dans une attitude dilatoire. Nous exprimons notre profonde préoccupation en constatant que la candidature de Macky Sall a été déposée par le Président de la République du Burundi, en sa qualité de Président en exercice de l’Union africaine », a-t-on indiqué.
Dans leur communiqué, Thierno Alassane et Cie ont tenu à adresser un message fort au chef de l’État. « Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, doit savoir qu’il dirige une Nation et non un clan. Il doit également se savoir observé par le reste de l’Afrique et par le monde entier, tout autant que par l’Histoire. Isolé de ses pairs africains, il ne pourra plus compter dans la prise en charge des grandes questions du continent. Il doit prendre ses responsabilités et se placer au-dessus de l’influence d’un camp et des clivages. Notre Constitution rappelle clairement que la devise du Sénégal est : « Un Peuple – Un But – Une Foi ». Aujourd’hui, il semble que la « République pastéfienne » prenne le pas sur la République du Sénégal, au détriment de l’intérêt national ».