Candidature de Macky à l’Onu : Le OUI référendaire de l’opposition sénégalaise

Le Bureau politique du parti Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC) a rendu public, ce mercredi 4 mars 2026 à Dakar, un communiqué officiel par lequel il apporte son soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies.

Dans ce texte au ton solennel, l’ARC assume d’emblée la complexité de sa démarche. Le parti reconnaît sans détour que ses relations avec Macky Sall ont été marquées par des divergences : « notre famille politique et le Président Macky Sall n’ont pas toujours cheminé dans la même direction », écrit-il. Mais face à ce qu’il qualifie d’« appel de l’Histoire », le parti choisit de transcender ces différends. Pour l’ARC, la candidature de l’ancien chef de l’État dépasse sa seule trajectoire personnelle : elle engage, selon lui, « l’âme de tout un peuple, la constance d’une tradition diplomatique, et la dignité » du Sénégal sur la scène internationale.

La RV apporte son soutien à la candidature de Macky Sall

« Il s’agit d’une candidature africaine et, pour la première fois, d’un Sénégalais à une fonction internationale aussi stratégique. À ce titre, elle mérite d’être encouragée et soutenue sans équivoque par toutes les forces vives de la Nation.