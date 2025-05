CAURIS D’OR 2025 : Une soirée d’étoiles à son APOGÉE !

Partager Facebook

Grandiose, émouvant, le diadème de l’Excellence : en 20 ans d’histoire, les Cauris d’Or, cette grand-messe annuelle de l’Entreprise nous a offert, ce samedi 10 Mai 2025, dans le somptueux cadre du King Fahd Palace, des séquences d’anthologie. Sous le sceau de l’Apogée, thème de cette 20e édition, la cérémonie des « Cauris d’or » a été riche en symboles et en couleurs. Le défi a été relevé sous les yeux du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme du Service Public, Olivier Boucal, représentant du Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier Ministre Ousmane Sonko.

Difficile de ne pas reconnaître à cette grand-messe du monde de l’entreprise une espèce de charme intemporel. Un pouvoir d’attraction qui, 20 ans après son lancement, le MEDS en fait encore un rendez-vous majeur dans l’agenda économique et institutionnel au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Un évènement suivi par des millions de téléspectateurs. Les personnalités du monde de l’entreprise, celles du public et du privé ont afflué, ce samedi 10 Mai 2025, à cet «événement des plus attendus de l’année, pour assister à la 20e édition de la cérémonie des Cauris d’Or. L’occasion de récompenser les meilleurs entrepreneurs qui se sont illustrés au cours des douze derniers mois. Bonne claque aux clichés raccourcis et aux préjugés falsificateurs. Le chapiteau du King Fahd Palace a accueilli la grande composante au pluriel du monde entrepreneurial et politique dans toute sa grande diversité.

Ce grand raout de l’excellence s’est ouvert avec de belles sonorités tenues Pape Diouf. Sur scène, comme à son habitude, le leader de la génération consciente a offert à son public, venu en masse pour l’applaudir, un show époustouflant. Par sa voix, toujours aussi puissante, le chanteur a séduit le public. La connexion entre les artistes et le public qui durera presque une heure entrecoupée de petites invites et déclarations à l’endroit de l’organisateur des Cauris d’OR : Mbagnick Diop. La star planétaire Youssou Ndour a clôturé la cérémonie en offrant au public un show époustouflant.

Les cauris africains, hier blancs d’affluent, sont aujourd’hui symboles ambrés de prouesse sous le soleil de l’esprit humain qui brille et annihile les ténèbres. La preuve par les chiffres. « Quand je ferme les yeux, je revis avec fierté mais avec mélancolie, le film des dignes primés et lauréats des Cauris d’or. Le dessein était audacieux mais le résultat est immense. Que de courage ! Mais que de doutes et voici le résultat : 20 éditions, plus de 200 lauréats tous continents confondus ». Voilà l’explication du Président-Initiateur Mbagnick Diop pour qui « toute génération a besoin d’estrades sublimes du haut desquelles parle le génie humain ». « En 2005, la première édition était la révélation. En 2014, la dixième édition était la consécration ! En 2025, la vingtième édition est la confirmation C’est l’apogée », dit-il, avec fierté. « A cœur vaillant, rien d’impossible et que seules la persévérance, l’endurance et l’audace peuvent vaincre le doute. »

D’ailleurs, l’identification et le couronnement d’auteurs de performance ce samedi 10 Mai sur des « estrades sublimes » le confortent. Par cette consécration, est ainsi semé en chaque détenteur de responsabilité publique ou privée, d’ici et d’ailleurs, un germe de l’Excellence à faire fleurir pour inscrire son Service, Entreprise ou Institution. Le Président du MEDS donne sens au thème : « L’Apogée, ce mot puissant, désigne ce point culminant que l’on atteint après des années d’efforts, de résilience, d’engagement et de sacrifices. Il est ce sommet que l’on embrasse du regard après avoir gravé pas à pas l’ascension d’une montagne escarpée, avec pour seules boussoles : la foi en soi, la vision, et la détermination. »

« Cette 20e édition des Cauris d’Or incarne l’apogée d’un rêve devenu réalité, l’apogée d’un engagement collectif pour célébrer l’excellence africaine, l’apogée d’un itinéraire partagé avec les acteurs publics et privés, avec le monde diplomatique, avec nos partenaires au développement, avec les entrepreneurs, les bâtisseurs, les visionnaires », a-t-il expliqué. Avant d’ajouter : « C’est donc vingt longues années de reconnaissance et de rayonnement que nous célébrons ce soir. Il y a vingt ans, en lançant la première édition des Cauris d’Or, nous avions un rêve : faire émerger une plateforme d’hommage aux forces vives de l’économie, à celles et ceux qui innovent, entreprennent, inspirent, transforment. Vingt ans plus tard, ce rêve s’est affirmé comme une institution incontournable, respectée, attendue, admirée bien au-delà de nos frontières. Les Cauris d’Or sont devenus un miroir de la vitalité économique africaine, une vitrine de notre potentiel collectif et un repère de l’excellence managériale, entrepreneuriale, scientifique, culturelle et citoyenne. »

Les hommages rendus à l’Etat du Sénégal

Le président du MEDS a tenu à rendre un hommage appuyé à l’État et à tous les régimes confondus qui ont accompagné les Cauris d’or durant les deux dernières décennies. « En ces 20 ans, je revis avec émoi et émotion, celles et ceux qui ont été primés grâce à leur abnégation, leur dévouement et surtout leur patriotisme. Ils ont d’abord cru en eux pour bâtir leur propre empire afin d’accompagner le Sénégal et l’Afrique dans la lutte contre la faim, contre la soif, contre la guerre, contre la pauvreté ; ils ont investi pour le bonheur à tous et pour tous », souligne-t-il. « Aujourd’hui en 2025, le sacre des Cauris d’or, c’est-à- dire l’apogée, est le résultat d’une persévérance mais dans la constance, d’une endurance dans la ferveur. » « L’Etat était là et il est encore là, présent, pour accompagner toutes les éditions. D’édition en édition, il n’a jamais été question de marquer le pas ou d’avoir une vision rétrograde, mais il fallait juste regarder devant soi. Il a fallu avancer pour innover, avancer pour surprendre. La barque a atterri aujourd’hui à bon port. L’équipe a hissé haut les voiles avec comme cap, l’essor économique et la récompense des champions et héros économiques et sociaux », précise le patron du MEDS.

« L’Apogée n’est pas une fin, mais un nouveau départ »

Selon toujours M. Diop « cette édition dite « APOGEE » est placée sous le signe de l’engagement, de la réussite et l’avenir du continent africain. Le parcours suit son cours. Loin d’être un aboutissement, les cauris d’or annonce un renouvellement. La couleur dorée du cauris embellit davantage le bleu du ciel des Almadies et le bleu de l’océan Atlantique. » Est-ce une annonce pour passer le témoin après 20 ans d’investissement pour une cause aussi noble que de primer les meilleurs soldats de l’économie ? Le patron du MEDS s’empresse de préciser : « L’Apogée n’est pas une fin, mais un nouveau départ. Ce soir donc, nous célébrons l’Apogée, non comme un aboutissement définitif, mais comme le point de départ d’un nouveau cycle d’ambition incarné par des jeunes leaders qui m’ont accompagné à travers le monde ces dernières années et qui maîtrisent autant que moi l’Excellence. L’Apogée est la reconnaissance d’un sommet atteint, mais aussi l’appel vers d’autres cimes, plus hautes, plus exigeantes, plus collectives. »