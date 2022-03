CD de Kaolack : le Président sortant Baba Ndiaye signe une convention d’1 million d’euros en faveur des femmes…

La célébration de la Journée Internationale de la Femme (JIF) a servi de prétexte à la Coopération belge d’agir en faveur des populations vulnérables et, notamment, les femmes. Ainsi, elle vient de fixer son dévolu sur des femmes en situation de vulnérabilité dans trois régions d’Afrique comme l’Oriental (Maroc), Kaolack (Sénégal) et la Boucle de Mouhoun (Burkina Faso). Une bagatelle d’1 million d’euros est dégagée pour aider au renforcement des droits des femmes, la maîtrise de leur vie et l’exercice d’une plus grande influence au sein de leur collectivité, entres autres, objectifs.

La Coopération belge célèbre la femme africaine. Une cérémonie de lancement officiel du programme: » Promotion de l’égalité et de l’autonomisation économique des femmes dans les régions de l’Oriental (au Maroc), de Kaolack (au Sénégal) et de la Boucle de Mouhoun (au Burkina Faso) a été procédée, ce mardi. Ce projet, nous dit-on, vise à renforcer les capacités des acteurs en les accompagnant dans la mise en œuvre d’activités liées à la participation des femmes à la vie économique, l’accroissement de leurs pouvoirs d’action. L’autonomisation économique des femmes est aussi considérée comme la voie fondamentale pour que l’égalité s’établisse entre les deux sexes. A en croire les responsables de ce projet : »La finalité est de renforcer les droits des femmes de ces zones ciblées, leur permettre d’avoir la maîtrise de leur vie, mais aussi, d’excercer une influence plus grande au sein de la Collectivité par le travail et leur participation à des espaces de concertations et de dialogue », nous fait savoir l’organisme belge d’appui au développement « Écho communication » soutenu par Cités et Gouvernements Locaux d’Afrique (CGLUA), tête de pont dudit projet.

Revenant sur le choix des trois régions ciblées, ils laissent entendre: »Au niveau des régions de l’Oriental (Maroc), Kaolack (Sénégal) et Boucle de Mouhoun (Burkina Faso), les inégalités de genre existent,

persistent et entravent souvent l’accès des femmes sur le marché de l’emploi et de l’auto-emploi en dépit des opportunités économiques existantes. L’enjeu est , aujourd’hui, de promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes de ces localités précitées. Pour ce faire, les jeunes filles et les femmes vulnérables seront mises sur orbite (soit 3000 jeunes filles et 1000 femmes par région). »

Rappelons que cette cérémonie qui a eu lieu sous la supervision du ministère belge de la Coopération et des Ambassadeurs du Royaume accrédités au Maroc, au Burkina Faso et au Sénégal qui ont réitéré tout l’intérêt que le Royaume Belgique porte à l’autonomisation des femmes africaines, a également été sanctionné par la signature d’une convention de partenariat multi-acteurs d’un montant d’1 million d’euros. Le Président sortant du Conseil Départemental de Kaolack, M.Baba Ndiaye, s’est brillamment illustré par une intervention de haute facture qui a eu l’heur de tenir en haleine toute l’assistance.