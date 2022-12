CdM : Messi sort l’Argentine du piège australien

Empruntée, l’Argentine a souffert pour écarter une vaillante équipe australienne. Un succès 2-1 qui fera le bonheur de la bande à Léo Messi qualifiée pour les quarts de finale. Les Pays-Bas les attendent désormais.

David contre Goliath, c’était peut-être l’idée que se faisaient de nombreux observateurs de ce Argentine-Australie inédit pour un huitième de finale. La première période confirmait un peu cela par la domination nette de l’Albiceleste sur les débats. Néanmoins, le déchet technique des Argentins les empêchaient longtemps d’inquiéter l’Australie. Heureusement, il y avait Lionel Messi. La Pulga débloquait la situation avec un plat du pied placé, dans la lignée de nombre de ses buts en carrière. Sa première réalisation en match à élimination directe en coupe du monde pour son 1000e match en carrière.

LEO MESSI SCORES HIS FIRST WORLD CUP KNOCKOUT GOAL 🇦🇷 pic.twitter.com/9VuhTDUC5t

— B/R Football (@brfootball) December 3, 2022

Cela devait libérer l’Argentine en seconde période. Le break était finalement offert par les Australiens et leur gardien Ryan. Pressé par De Paul, il se faisait subtiliser le ballon par Julian Alvarez qui glissait le ballon dans le but vide. Un deuxième but qui réveillait pourtant les Austaliens. Ceux-ci mettaient en danger l’Argentine et venait relancer les débats après une frappe déviée de Goodwin. Behich réalisait juste après une percée à la Maradona et butait sur la défense argentine au dernier moment. L’Albiceleste jouait à se faire peur jusqu’au bout entre les occasions ratées de Lautaro Martinez et une dernière parade de Martinez devant Mabil sur le gong. Argentine-Pays-Bas sera bien l’affiche en quart de finale vendredi prochain.