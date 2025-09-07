Ce qu’a dit Jean-Baptiste Tine après son limogeage

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Deux heures avant l’annonce du nouveau gouvernement, le désormais ex-ministre dde l’Intérieur, Jean Baptiste Tine a fait une publication sur les réseaux sociaux.

« J’ai eu l’honneur de présider la 146e édition du Gamou de Thiénéba. C’est un moment de recueillement et de spiritualité pour notre pays. On a prié pour la paix et la prospérité du Sénégal », a-t-il écrit. Son dernier événement comme ministre de l’Intérieur, puisque l’ancien général de la Gendarmerie sénégalaise sera remplacé par Me Mouhamadou Bamba Cissé dans la foulée.