Célébration de Noël : Le message du Président Diomaye à la communauté chrétienne

Dans un message empreint de solidarité et de respect, le Président de la République a adressé ses vœux les plus sincères à la communauté chrétienne du Sénégal en ce 25 décembre, jour de la célébration du Noël.

Bassirou Diomaye Faye a prié pour la communauté chrétienne, tout en insistant sur la nécessité de bâtir une Nation fondée sur la paix et la tolérance.

« Que la fête de la Nativité soit pour vous et vos familles un moment de paix, de recueillement, de solidarité et d’espérance partagée. Puisse l’esprit de Noël renforcer les valeurs de fraternité, de tolérance et de vivre-ensemble qui fondent notre Nation », a-t-il indiqué.

Publié par EL HADJI MODY DIOP