Célébration Magal de Touba: Sokhna Aïda dans la sobriété

Sokhna Aïda Diallo met le paquet. Avec ses disciples, elle a encore sorti les gros moyens pour le Magal de Touba édition 2021. Cette année, elle annonce un Magal dans la sobriété. Donc les Thiantacônes sont appelés à célébrer le Magal chez eux.

Sokhna Aïda, en blanc, entourée de ses coépouses, a visité son troupeau composé de bœufs, chameaux, béliers et consorts. La veuve de Cheikh Béthio Thioune a respecté la tradition. A quelques jours du Magal de Touba, Sokhna Aida Diallo en personne, a fait le déplacement jusqu’au Mali pour trouver des bœufs.

Un geste hautement salué par ses talibés mais aussi par les vendeurs du Mali. Des tonnes de condiments sont exposées dans la cour de sa résidence, à Mbour. Pomme de terre, oignon, huile, vermicelle, petits pois, macaroni, et épices, rien ne manque. D’après Serigne Saliou Mbow, il est impossible d’estimer le cheptel. D’autant plus que d’autres troupeaux sont attendus. De même, celles-ci a aussi procédé à la visite de son troupeau. La brave dame, en compagnie des deux autres épouses de Cheikh Béthio : Sokhna Adja Saliou Thioune et Sokhna Bator Saliou Thioune, n’a pas pris la parole, préférant comme à l’accoutumée mettre en avant ses œuvres, qui ont suscité l’émerveillement dans l’assemblée. « Comme l’année dernière, les bœufs seront distribués aux dignitaires religieux mais également à travers tout le Sénégal, dans les cuisines installées par les talibés. L’intention de Sokhna Aida Diallo est bien de faire profiter un maximum de personnes des grâces du Magal, sans distinction » a dit son porte-parole, Boubacar Konaté.

Sokhna Aïda Diallo n’a pas lésiné sur les moyens pour préparer le grand Magal de Touba célébré dimanche prochain. Comme l’édition précédente, la veuve de Cheikh Béthio Thioune, la veuve de Cheikh Béthio Thioune va installer plus de 100 cuisines à travers tout le pays, tout en favorisant les coins les plus reculés du pays. Ceci, afin de permettre à tout un chacun de célébrer le Grand Magal de Touba. Sokhna Aïda avait convoyé plus de dix mille têtes de bœufs depuis le Mali pour la célébration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Comme l’année dernière, elle compte célébrer le Magal à Medinatoul Salam pour perpétuer ainsi l’œuvre de Cheikh Béthio Thioune.

Momar CISSE