Célébration « POROKHANE » 2023: Tout est presque fin prêt pour accueillir les pèlerins

En prélude du magal prévu dans cette cité religieuse de la région de Kaolack, Cet évènement religieux se tiendra le 2 février en hommage à Sokhna Diarra Bousso, mère du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

Tous les services ont respecté leurs engagements pour la bonne tenue du Magal de Porokhane sauf quelques uns. Le gouverneur de Kaolack en concertations avec les services concernés promet des solutions avant l’évènement prévue le 02 Février prochain. Un CRD préopératoire s’est tenue ce Mercredi 25 Janvier 2023. Le directeur général de l’Office des forages ruraux (OFOR), Hamade Ndiaye, s’est engagé à assurer une disponibilité en quantité et en qualité de l’eau à l’occasion du magal de Porokhane, dédié à Mame Diarra, la mère de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride. « Nous avons voulu rassurer les populations locales et les pèlerins qui vont converger vers cette localité. Nous avons également voulu rassurer le Khalife que l’État du Sénégal, à travers ses différents services du ministère de l’Eau et de l’Assainissement, fera tout pour que l’eau soit disponible en quantité et en qualité jusqu’à la fin du Magal ».

Au total, 1100 éléments des Forces de défense et de sécurité seront déployées pour les besoins du Magal de Porokhane (Nioro du rip) prévu le 2 février, a indiqué mercredi le gouverneur de la région de Kaolack, Ousmane Kane. Pour ce qui est du dispositif sanitaire, a-t-il indiqué, la dotation en médicaments, est passée, cette année en valeur de 12 à 15 millions de francs CFA’’. Il est aussi prévu, dans ce volet sanitaire l’installation de 25 postes médicaux avancés (PMA) et trois structures de référencement qui vont impliquer le Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, le Samu régional et le Centre de santé de Nioro du Rip. ‘’Ce, dispositif vient s’ajouter à la mobilisation de 200 personnels de santé dont 135 agents, a-t-il encore souligné, en présence du président du comité d’organisation du Magal de Porokhane, Serigne Bassirou Mbacké.

Par rapport à l’approvisionnement en eau, il a indiqué que ‘’le nombre de camions citernes a été revu à la hausse ». Concernant la fourniture correcte de l’électricité, a-t-il encore précisé, ‘’il y a une maintenance des installations qui va se faire et sur l’assainissement, de la cité, des interventions sont prévues avec l’Unité de coordination de gestion des déchets solides (UCG)’’.

Pour ce qui est de la qualité des réseaux de télécommunications, des assurances ont été données par les services concernés, a déclaré M. Kane. Le président du comité d’organisation du Magal de Porokhane, Serigne Bassirou Mbacké, a salué les ‘’bonnes dispositions’’ prises par les services de l’Etat pour la tenue de cet évènement religieux. ‘’La plupart des engagements pris par les services de l’Etat ont été satisfaits, même s’il reste certaines choses à faire. Nous sommes satisfaits des dispositions prises pour la sécurité ’’, a ajouté le chef religieux.

Plusieurs chefs de services ont pris part à cette réunion d’évaluation des préparatifs du Grand Magal de Porokhane, un évènement religieux initié en hommage à Sokhna Diarra Bousso, mère de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme.