Centenaire d’Abdoulaye Wade : l’État engage des concertations pour une célébration nationale

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Dans une correspondance datée du 10 avril 2026, le ministre de la Culture, Amadou Ba, a saisi le président et secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais pour proposer une rencontre en vue de définir les modalités d’organisation de cet événement nous apprend le soleil.sn

Le document souligne que cette date marquera le centenaire « d’un homme dont le nom s’est inscrit, au fil des décennies, dans l’histoire politique de l’Afrique », saluant une figure majeure du Sénégal contemporain, également présentée comme une icône du panafricanisme et un acteur clé de la première alternance démocratique pacifique du pays.

Le communiqué met en avant l’héritage culturel et patrimonial laissé par Abdoulaye Wade, citant notamment la réalisation du Monument de la Renaissance africaine, du Musée des Civilisations noires et du Grand Théâtre national, ainsi que les politiques de soutien au livre, au cinéma et aux arts visuels.

Selon la même source, « il appartient à la Nation de célébrer ce centenaire à la hauteur » de la contribution de l’ancien chef de l’État, en mettant en place une commémoration à la fois populaire et nationale.

Le ministère indique ainsi vouloir associer les différentes parties prenantes, notamment les responsables du parti de l’ancien président, afin de construire un programme consensuel et à la mesure de cet événement historique.

La tenue prochaine de rencontres de concertation devrait permettre de préciser les contours des activités prévues dans le cadre de cette commémoration.