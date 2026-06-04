​Centenaire d’Abdoulaye Wade : L’hommage vibrant du Président Diomaye Faye au « patrimoine de la Nation »

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rendu un hommage solennel à l’ancien chef de l’État Abdoulaye Wade à l’occasion de la célébration de son centenaire, Ce 4 juin 2024, au Grand Théâtre de Dakar.

Devant la famille du patriarche et de nombreux invités de marque, le chef de l’État a d’emblée affirmé que « cet hommage déborde de toutes parts le cadre d’un parti » et que le président Wade « appartient au patrimoine de la Nation ».

En retraçant le parcours de cet enfant né dans le Sénégal des années vingt, il a tenu à célébrer un homme profondément habité par « le refus de courber l’échine » et dont l’existence remarquable « est plus ancienne que la République elle-même ».

S’adressant tout particulièrement à la jeunesse, le président Faye a structuré son allocution autour de trois vertus cardinales de l’illustre centenaire : la patience, le respect de l’adversaire, ainsi que la primauté de la Nation et du continent.

Évoquant les revers électoraux subis par Wade avant son triomphe démocratique en l’an 2000, il a rappelé que cette longue persévérance transmet une vérité essentielle, à savoir que « rien de durable ne naît dans la précipitation ».

Mettant enfin en exergue le « refus du misérabilisme » et l’œuvre de grand bâtisseur de son prédécesseur, le chef de l’État a conclu par une confidence intime, expliquant se tourner vers cette figure inspirante aux heures de grande solitude du pouvoir, car Wade a magistralement prouvé « qu’on peut tenir bon sans se durcir, et continuer d’aimer profondément un pays qui parfois vous éprouve ».