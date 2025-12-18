Centenaire de Frantz Fanon : Le discours poignant d’Ousmane Sonko

Partager Facebook

Représentant le Président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, le mercredi 17 décembre 2025, l’ouverture du colloque sur le centenaire de Frantz FANON, placé sous le thème « L’espérance Africaine DE Fanon », au musée des civilisations Noires, à Dakar.

Selon le Premier ministre, FANON a laissé un héritage et une promesse inachevée que l’Afrique doit assumer. Il a souligné que cette réflexion trouve tout son sens au Sénégal, carrefour de l’Afrique résistante, espace de rencontre des héritages du monde noir et des aspirations du continent.

Abordant la pensée de Fanon sous le prisme du réel et de l’actualité, le Premier ministre a indiqué que ce colloque de Dakar doit contribuer à aller plus loin dans la construction d’un État décolonisé, d’une économie souveraine et d’une Afrique qui cesse d’être le terrain des autres pour devenir le sujet de sa propre histoire.

Pour le Premier ministre, il ne s’agit pas d’expliquer Fanon, mais de l’accomplir, en transformant son héritage en action, sa pensée en politiques publiques et son indignation en institutions.

Il a invité, dans ce sens, l’élite africaine à mettre un terme au complexe hérité de l’époque coloniale et de faire preuve de patriotisme et de souverainisme. Ousmane Sonko plaide pour une Afrique nouvelle qui s’affirme sur le plan international avec en bandoulière le patriotisme.