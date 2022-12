Certification Professionnelle: Le premier ministre annonce le lancement d’un dispositif 

Dans sa déclaration de politique générale de ce lundi 12 décembre, le premier ministre Amadou Ba a annoncé le lancement d’un dispositif de certification professionnelle qui touchera de nombreuses professions. Ainsi cette certification professionnelle vise à accroître le niveau du savoir-faire selon Amadou Ba.

Le chef du gouvernement Amadou Ba promet à la jeunesse la mise en place d’une certification professionnelle dans le but de booster leurs compétences. La lancinante question du problème de l’emploi des jeunes a été évoquée par le premier ministre dans sa déclaration de politique générale. En effet, après la formation du gouvernement, le président Macky Sall avait demandé de faire de l’emploi des jeunes, une préoccupation majeure. C’est dans cette perspective que le premier ministre, dans sa déclaration de politique générale de ce lundi a informé le lancement dans les jours à venir d’un vaste programme de certification professionnelle dans de nombreux secteurs.

Ainsi, selon Amadou Ba, ce dispositif de certification professionnelle permettra d’accroître le savoir-faire et passer vers l’économie formelle. Les secteurs comme le transport, le bâtiment, le tourisme ou encore la sécurité seront visés et il s’agira de mettre en place un système de formation par l’apprentissage en partenariat avec les entreprises. Pour Amadou Ba, le but est de « faciliter la reconnaissance des compétences acquises par le marché du travail ».

Sur un autre registre, le chef du gouvernement a évoqué la redynamisation du secteur privé en vue de créer des emplois pour les jeunes. Ainsi, pour Amadou Ba, le gouvernement va redynamiser le secteur privé et assurer son redéploiement dans les secteurs primaire et secondaire « Il a paru au gouvernement que rien ne serait, en réalité, plus justifier que de redynamiser le secteur privé et assurer son redéploiement dans les secteurs primaire et secondaire pour créer des emplois au profit de nos jeunes.

À cet effet, l’impact de la DER/FG sera renforcé afin de permettre aux jeunes de créer davantage d’activités génératrices de revenus », a-t-il déclaré. Par ailleurs, le premier ministre a annoncé la création de plus de 100 000 emplois directs et de plus de 200 000 emplois indirects depuis 2018 par la Délégation de l’Entreprenariat Rapide (DER). Toujours selon Amadou Ba, la DER va renforcer l’entrepreneuriat dans les chaînes de valeur agricoles et artisanales, notamment avec des programmes de renouvellement des camions frigorifiques, de financement des boulangeries, de renouvellement du matériel agricole motorisé et de mise à disposition d’engrais et de semences.