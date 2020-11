CESE: Aminata Touré décline l’invitation d’Idy et éconduit son courtier

Aminata Touré a refusé l’invitation d’Idrissa Seck pour assister à sa cérémonie d’installation à la tête du Cese. Mimi Touré a éconduit le coursier d’Idy venu lui apporter un carton d’invitation chez lui.

« Que personne ne me parle plus du Cese », lui aurait-elle balancé à la figure. Mimi qui a refusé de prendre le document (carton d’invitation) a fait comprendre au coursier qu’elle a tourné la page du Conseil économique, social et environnemental et qu’elle s’oriente désormais sur ses activités privées et internationales.