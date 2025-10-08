Liberté provisoire refusée à Farba Ngom

La Chambre d’accusation financière a rejeté, ce mercredi, la demande de liberté provisoire pour raison médicale de Farba Ngom.
Néanmoins, elle a ordonné que Farba Ngom quitte le Pavillon spécial pour un centre hospitalier adapté.
(Avec 2AS )
