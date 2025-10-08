Uploader By Gse7en
Liberté provisoire refusée à Farba Ngom

8 octobre 2025 Actualité

La Chambre d’accusation financière a rejeté, ce mercredi, la demande de liberté provisoire pour raison médicale de Farba Ngom.

Néanmoins, elle a ordonné que Farba Ngom quitte le Pavillon spécial pour un centre hospitalier adapté.


(Avec 2AS )

