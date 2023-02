Chambre d’accusation : Ousmane Sonko jugé le 9 février

Rebondissement dans l’affaire Sweet Beauty. La défense du maire de Ziguinchor avait saisi la Chambre d’accusation depuis le 23 janvier dernier pour faire annuler la décision du juge.

Libération informe que celle-ci va statuer le 9 février prochain. D’après le journal, les conseils de l’opposant ont été déjà informés hier vendredi de l’aboutissement de leur requête.

Pour rappel, le 17 janvier dernier, le Doyen des juges a renvoyé l’opposant Ousmane Sonko, accusé par l’ex-masseuse Adji Sarr, et la propriétaire du salon Sweet Beauty, Ndeye Khady Ndiaye, devant les Chambres criminelles. Le premier pour viol et menaces de mort, et la seconde pour incitation à la débauche, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol, pour la seconde. Ce, à la suite du réquisitoire du Parquet en date du 30 décembre 2022.

Pour rappel, le Parquet avait chargé les 2 mis en cause dans ses observations suite à l’avis de clôture envoyé par le magistrat instructeur.