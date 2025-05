Champ pétrolier Sangomar: Vente record de 3,8 millions de barils durant le mois d’avril

Le ministre de l’énergie, du pétrole et des mines a révélé que le champ pétrolier Sangomar a réalisé une vente record de 3,8 millions de barils durant le mois d’avril. Il l’a dit en marge d’un atelier avec l’Association des Journalistes pour la Transparence dans les Ressources Extractives et la Préservation de l’Environnement (AJTREPE).

Le Sénégal est aujourd’hui à un tournant décisif de son histoire énergétique et minière, selon le ministre de l’énergie, du pétrole et des mines, Biram Souleye Diop, « L’exploitation des hydrocarbures, la richesse de notre sous-sol, et notre potentiel en énergies renouvelables nous placent devant une immense opportunité », dit-il. Et de poursuivre: » Notre pays a procédé à une vente record de 3,8 millions de barils pour le champ pétrolier Sangomar, durant le mois d’avril ». Il renseigne que pour le projet GTA, la première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) a été totalement chargée le 15 avril 2025 avec un volume total d’exportation de 163 259 m3 de GNL. « C’est une étape déterminante pour le Sénégal et la Mauritanie. La mise en service des installations se poursuit pour une montée en puissance de la production », fait-il savoir. Il soutient que pour le projet gazier de Gadiaga, il en ressort qu’au premier trimestre de 2025, un volume total de 548 078 normaux mètres cubes (Nm3) de gaz naturel a été commercialisé. « La production mensuelle du mois d’avril est estimée à 219 809 Nm3 », relève-t-il. Le ministre alerte sur les dangers réels de la désinformation dans le domaine stratégique des industries extractives. « La diffusion d’informations approximatives, orientées ou sensationnalistes, peut nuire profondément à l’image de notre pays, compromettre nos partenariats économiques, et alimenter une défiance injustifiée au sein de nos populations. Dans un contexte où les attentes sont fortes et les enjeux multiples et complexes, toute forme de manipulation ou de lecture hâtive de la réalité peut faire le lit de ce que l’on appelle communément la malédiction des ressources », prévient-il. Et d’ajouter: »Celle-ci ne se manifeste pas uniquement à travers des choix politiques ou économiques mal avisés. Elle peut avoir comme soubassement une perception publique faussée, souvent entretenue par des récits déconnectés des faits. C’est pourquoi j’en appelle au sens élevé de la responsabilité, de l’éthique et de la rigueur. Les journalistes spécialisés sont les garants d’une information juste, éclairée et constructive ». A l’en croire, dans un monde où l’information circule à grande vitesse, il devient plus que jamais crucial que ceux qui informent le public aient une compréhension fine, rigoureuse et approfondie des domaines qu’ils couvrent. « Les secteurs de l’énergie, du pétrole et des mines, par leurs complexités et les enjeux stratégiques, exige cette spécialisation.

Ce n’est qu’à travers une analyse fondée sur des données vérifiées et une approche constructive des problématiques que nous pourrons, ensemble, éclairer le débat public, accompagner les citoyens dans la compréhension des choix politiques et bâtir un dialogue responsable entre les acteurs », estime-t-il. Il souligne que c’est dans l’intérêt de tous, de trouver ce cadre de co-construction, au regard du contexte où les plateaux de télévision sont disputés par les spécialistes de la spéculation, de la manipulation et de la désinformation. « Pour ne pas tomber dans ce piège du « buzz à tout prix », vous avez fait le choix de l’intégrité, de l’objectivité et de la vérité. En contrepartie, nous vous proposons la transparence », dit-il.