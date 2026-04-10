Championnat Africain de Football Scolaire U15: le Sénégal champion

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C’est wiwsport qui donne l’information..Au terme d’une finale intense et disputée jusqu’au bout face à l’Ouganda, conclue sur un score de 0-0 avant une victoire 5-4 aux tirs au but, les Lionceaux ont remporté le Championnat Africain de Football Scolaire U15, au stade de Harare, au Zimbabwe, décrochant ainsi le tout premier titre de leur histoire dans cette compétition.

Après leur large succès contre le Maroc (4-0) en demi finale, les hommes d’Ousmane Diop savaient que le défi serait tout autre face aux Ougandais. Les deux équipes se rendent coup pour coup dans un duel engagé et très tactique. Le Sénégal tente d’imposer son jeu, mais se heurte à une formation ougandaise solide et bien organisée. Malgré une meilleure maîtrise du ballon des coéquipiers de Bara Guèye, les deux équipes rejoignent les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0), au terme d’une première période équilibrée.

Au retour des vestiaires, l’Ouganda se montre plus entreprenant et se procure deux grosses occasions sans réussir à faire la différence. Le Sénégal reprend ensuite progressivement le contrôle du jeu, enchaîne les offensives, mais ne parvient pas à trouver la faille.

Le temps réglementaire s’achève sans but et les deux équipes se départagent aux tirs au but. Les Lionceaux se montrent impeccables dans l’exercice : Alassane Fall ouvre la série, Bara Guèye enchaîne, Pierre Mbengue puis Cheikh Omar Sy confirment, avant que Camara ne transforme le cinquième tir. En face, les Ougandais répondent également, mais leur dernier tir est stoppé par le gardien sénégalais, scellant la victoire du Sénégal 5-4 aux tirs au but après un 0-0. Le Sénégal s’impose et inscrit pour la première fois son nom au palmarès.