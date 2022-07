Championnat Mondial d’Athlétisme: L’Afrique gagne ses premières médailles

Dans le stade Steve Prefontaine à Eugene, l’Ougandais Joshua Cheptegei est resté le patron du fond international dimanche avec une victoire sur le 10.000 m, son deuxième titre mondial consécutif. En 27 min 27 sec 43, Cheptegei a devancé le Kényan Stanley Mburu et son compatriote Jacob Kiplimo.

« Je n’avais pas l’intention de courir très vite à cause de la chaleur, le soleil tapait fort, a commenté le vainqueur.Je savais que si je me présentais en bonne position dans le dernier tour je pourrais contrôler et accélérer, ce que j’ai su faire. » Recordman du monde de la distance depuis octobre 2020 (26 min 11 sec 00), Cheptegei aura l’occasion de réussir le doublé dans l’Oregon avec le 5.000 m dont la finale a lieu dimanche, distance sur laquelle il avait été sacré champion olympique au Japon l’été dernier.