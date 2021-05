Championnat national de boxe : Une première journée intense après trente ans de trêve

Le monde de la boxe a été servi ce vendredi par le spectacle qui faisait défaut depuis plus de trente ans. Sous l’égide de la Fédération Sénégalaise de boxe et Disciplines Associées (FSBDA), les championnats nationaux ont repris ce vendredi 28 mai au Magic Land. Un combat était à l’apothéose de cette journée intense en coups.

“Boxe is back” est le slogan qui a lancé cette reprise des championnats nationaux de la discipline de Mohamed Ali au Sénégal. Sevrés depuis plus de trente d’absence de spectacle, les férus e la boxe étaient invités hier vendredi au Magic Land pour le lancement du retour des championnats nationaux de boxe. Au menu, des dizaines de boxeurs amateurs venant de toutes les régions du Sénégal, devaient se confronter. Répartis en sept catégories de poids (52, 57, 63, 69, 75, 81, +91 kg), les boxeurs ont assuré le spectacle et gâté le public présent en grand nombre.

Pour cette soirée qui est la première d’une saison de huit journées, tous les grandes figures du noble art était présent. Parmi les grands noms qui étaient de la fête, on peut citer Sensei Yatma Lô, le grand champion Souleymane Mbaye (président de la ligue de boxe), le coach de l’équipe nationale Djibril Kandji… Des lutteurs comme Tapha Tine, Papa Sow ou encore Franc, n’ont pas raté la fête et ont même opéré à une séance de “bakk”. Tout le monde la boxe sénégalaise était présente dans la salle on parlait de guichet fermé. “Nous sommes venus juste pour encourager nos petits frères boxeurs. Tout le monde connait ma relation avec la boxe et ma présence ici ne témoigne de rien d’autre que mon soutien pour le championnat de boxe…”, a lâché celui qu’on surnomme “Takk Ci Ripp“.

Parmi la pléthore de jeunes boxeurs en scène lors de cette première journée de championnat, le talent est la chose qui s’est souvent révélé. Bien que la technique est loin aussi d’être au point pour ces amateurs de boxe, débordé par l’envie de “mettre des coups, sans en prendre”, tel qu’on définit la boxe. “C’est une grande première depuis que j’embrasse la boxe au Sénégal. Ce qu’a réussi le président Mamoune SÈNE est juste exceptionnel, il faut le dire. Nous avons demandé ceci depuis longtemps, voilà que c’est lui qui nous ramène cela…”, dira Ousmane Ndiaye, coach de boxe établi à Guédiawaye.

Au programme aussi il y avait l’affiche entre Dieynabou Diallo et Mariétou Sow, seul combat qui opposait des dames pour cette première journée de la saison. C’est la championne d’Afrique, Dieynabou sui est finalement sortie vainqueur de ce face-à-face. Pour le combat pro de la soirée qui a opposé Idrissa Gueye et Matar Sambou, le verdict final a laissé les amateurs sur leur faim puisque c’est un nul qui a scellé la confrontation.