Championnats d’Afrique de Boxe: Awa Cheikh Mbaye décroche la médaille d’argent

Awa Cheikh Mbaye est entrée dans l’histoire aprés sa participation aux Championnats d’Afrique de boxe 2024. Elle est devenue la première femme dans l’histoire du boxe à décrocher une médaille d’argent. Une ascension fulgurante après 5 années de pratique mais aussi dans le boxe féminin.

Awa Cheikh Mbaye qui s’était fixé comme objectif de décrocher la médaille d’Or a finalement obtenu l’argent mais ceci est une performance historique pour la boxe sénégalaise. Arrivée lundi à Dakar, cette dernière a révélée toute sa joie en partageant ses émotions « J’étais très contente. Il est vrai que je voulais remporter la médaille d’or, je ne visais que l’or d’ailleurs, c’est ce que je disais aux coachs mais je rend grâce à Dieu. Et espère l’avoir pour la prochaine fois. Cette médaille d’argent est une source de motivation pour moi. A chaque fois que je la regarderai, elle me motivera à chercher l’or la prochaine fois » confesse-t-elle au micro de wiwsport.

Aprés avoir entamé la discipline de la boxe il y’a presque 05 ans, Awa Cheikh MBAYE s’est fixé une objectif et compte construire petit à petit sa carrière de boxe. « J’ai fait de la savate en pied et poing et j’ai été Championne d’Afrique dans cette discipline. J’ai aussi pris part aux TQO de Dakar. J’ai commencé la boxe en 2019. J’ai eu la soudaine envie de le pratiquer et c’est un ami à moi qui m’a conduit dans une salle de boxe. Depuis, je n’ai pas arrêté… »

Dominé par les hommes, Awa Cheikh Mbaye a partagé sa mentalité de déconstruire les préjugés sur les femmes boxeuses. « J’ai tout entendu. Chaque jour on me dit, il faut arrêter sinon tu ne vas pas te marier. Mais ce n’est vraiment pas la vision que j’ai de cette discipline. La boxe je le fais avec la permission de mes parents, de ma famille, tout ce que j’entends comme préjugés vient des gens de l’extérieur. Et aujourd’hui, en pratiquant ce sport, il faut le dire, on me respecte beaucoup dans la rue ».

Pour la vice-championne d’Afrique dans la catégorie des -70 kg, on devrait encore plus faire la promotion de cette discipline pour combattre la violence faite aux femmes. « Pratiquer de la boxe sert de protection aux femmes. Je les invite donc à s’entrainer à la boxe. Ce n’est vraiment pas violent parce que ce ne sont pas tous les coups qui sont autorisés ».