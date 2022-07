Changement Climatique: L’AFAO en quête de solutions pour aider les femmes

L’AFAO avec la collaboration de la FAO a organisé, ce mercredi 14 juillet, un atelier régional de réflexion sur le changement climatique et son impact sur les femmes comme dans la production.

Dans le cadre du processus de renforcement des capacités organisationnelles, pour mieux accompagner ses membres et bénéficiaires, à savoir les femmes et les jeunes filles, l’AFAO envisage d’approfondir la connaissance sur la question de la résilience climatique chez les femmes et jeunes actrices dans la chaîne de valeur agricole qui sera suivi de la validation du Programme stratégique 2023-2028 de l’AFAO WAWA. A ce titre l’AFAO a décidé d’organiser, selon sa présidente Khady Fall Tall, ‘’un atelier régional de réflexion sur le changement climatique et l’impact que ça fait aux femmes comme dans la production agricole de même la prise en compte de la sécurité alimentaire politique mon pays’’.

A cet effet, la présidente de ladite structure a magnifié la participation active de certains décideurs du pays. ‘’Nous sommes très satisfaits de la participation des décideurs dans la matière comme la FAO qui était avec nous, comme le développement communautaire qui a représenté le gouvernement de notre pays’’, a-t-elle souligné. Mme Tall a indiqué que cet atelier a été organisé dans le but non seulement de trouver des solutions par rapport au changement climatique et l’impact que ça fait aux femmes comme dans la production agricole de même la prise en compte de la sécurité alimentaire politique, mais également l’élaboration d’un plan stratégique de développement pour trois ans concernant leur organisation. Etant victime comme tout le monde des deux ans de non activité de la Covid 19, a ajouté la présidente de l’AFAO, nous sommes en train de travailler nos pour retravailler nos stratégies d’interventions de nos axes prioritaires.

Selon Khady Fall Tall ‘’les changements climatiques qui affectent les activités des femmes sont tellement nombreux par exemple vous voyez la chaleur de ce moment peut impacter beaucoup de choses’’. Et d’ajouter : « nous vivons un dérèglement climatique, raison pour laquelle jusqu’à présent nous n’avons pas l’hivernage et d’habitude au mois de juillet on était au milieu de l’hivernage. »

A l’en croire la présidente de l’AFAO, le changement climatique n’est pas un slogan, un effet de mode pour l’élite non c’est justement les pauvres comme nous qui sommes dans l’agriculture et qui subissons les effets de changement climatique. Donc selon elle l’objectif de cet atelier de ramener et de rendre opérationnel et digeste, trouvant des manifestations qu’on faire pour épingler le changement climatique pour aider les qui femmes des 14 régions du Sénégal ainsi que les 5 départements de Dakar mais aussi de 6 pays de l’Afrique de l’Ouest qui sont belle et bien représentées dans cette salle.

MADA NDIAYE