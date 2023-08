Cheikh O. Anne sur le candidat de BBY: Dans une écrasante majorité, le département de Podor est à l’écoute du Président’’

Le ministre de l’Education nationale et ses partisans ont réitéré leur soutien et leur engagement aux côtés du chef de l’Etat qui doit désigner le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à l’élection présidentielle du 25 février 2024. C’était ce jeudi 17 août 2023 à Dakar, lors d’une rencontre d’échanges entre Cheikh Oumar Anne et ses soutiens politiques, notamment les responsables de la Nouvelle Dynamique de l’Alliance pour la République que ce dernier dirige.

S’exprimant dans une salle archicomble, le maire de la ville de Ndioum a tenu des propos très clairs sans équivoque.

‘’Mes militants et soutiens politiques sommes à l’écoute du Président Macky Sall. Nous sommes constants dans notre position. Je suis satisfait de voir la forte mobilisation autour de ma personne. Aujourd’hui, dans une écrasante majorité, le département de Podor est à l’écoute du Président pour le choix du candidat de Benno. Les principaux responsables politiques de la mouvance présidentielle dans le département de Podor, les maires et autres responsables, épousent cette position’’, a déclaré Cheikh Oumar Anne, dans une folle ambiance.

Le ministre de l’Education nationale a ensuite souligné que ‘’le département de Podor est à la disposition du Président Macky Sall et du candidat qui sera désigné pour l’élection présidentielle du 25 février 2024’’.

A l’en croire, ils feront comme d’habitude ‘’en gagnant à hauteur de 99 pour cent’’, pour que leur candidat passe dès le premier tour de l’élection présidentielle.

‘’Nous avons toujours été derrière le Président. Notre position n’a pas varié. Notre vœu était que le Président Macky Sall puisse briguer un autre mandat. Nous avions promis de le faire gagner. Il a déclaré qu’il ne sera pas candidat, mais nous restons constants en restant derrière lui et le choix qu’il fera pour le bien de la coalition Benno Bokk Yakaar. La Nouvelle Dynamique de l’APR dans le département de Podor que je dirige a toujours été derrière le Président. C’est lui seul que nous écoutons et suivons. Notre démarche est constante’’, a également indiqué Cheikh Oumar Anne.

Avant de conclure son propos en lançant : ‘’Si on veut diriger un pays, il faut faire en sorte de bien le connaitre. C’est extrêmement important’’.

Moussa Sarr, leader des jeunesses de l’APR dans le département de Podor, a tenu à magnifier la loyauté du ministre Cheikh Oumar Anne à l’endroit du président de la République.

‘’Monsieur le ministre, j’estime que vous êtes plus fort politiquement que tous les candidats qui ont été cités. Parce que vous avez travaillé au niveau départemental et au niveau national. Mais vous avez choisi de rester loyal envers le Président Macky Sall. Il y a deux camps. Il y a celui des Sénégalais qui ont choisi de demeurer fidèles au Président. L’autre camp considère qu’il doit être coûte que coûte candidat. Nous avons choisi le camp de Cheikh Oumar Anne qui a décidé d’être à l’écoute du président de la République. Le département de Podor est entre vos mains monsieur le ministre. Celui qui veut gouverner ce pays aura forcément besoin de votre soutien’’, a soutenu M. Sarr, par ailleurs Directeur du CROUS de l’Université Amadou Mahtar Mbow.